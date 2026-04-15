Mediatorii fac progrese în vederea prelungirii armistițiului dintre SUA și Iran

Blocada impusă de SUA asupra porturilor iraniene și noile amenințări din partea Iranului au pus în pericol acordul încheiat cu o săptămână în urmă, însă oficialii regionali au declarat, miercuri, că se înregistrează progrese, afirmând pentru Associated Press că SUA și Iranul au ajuns la un „acord de principiu” privind prelungirea acestuia, pentru a permite continuarea eforturilor diplomatice.

Armistițiul de 2 săptămâni urmează să expire în 22 aprilie. Înainte de expirarea acestuia, mediatorii fac presiuni pentru a ajunge la un compromis cu privire la cele trei puncte principale de blocaj care au făcut ca negocierile directe să eșueze la sfârșitul săptămânii trecute: programul nuclear al Iranului, Strâmtoarea Ormuz și despăgubirile pentru daunele de război, potrivit unuia dintre oficialii regionali implicați în eforturile de mediere.

Legat de armistițiu, ambii au fost de acord să discute sub anonimat.

Liderii mondiali, inclusiv președintele SUA, Donald Trump, și secretarul general al ONU, António Guterres, au declarat marți că este probabil ca negocierile să fie reluate în zilele următoare.

Un oficial american a declarat, marți, că se discută în continuare despre noi runde de negocieri cu Iranul și că nu a fost stabilită încă nicio dată. Oficialul a vorbit sub condiția anonimatului, deoarece nu era autorizat să discute despre negocierile sensibile.

Muhammad Aurangzeb, ministrul de finanțe al Pakistanului, a declarat pentru Associated Press că oficialii pakistanezi nu renunță la eforturile de a ajuta SUA și Iranul să pună capăt conflictului.

În ceea ce privește Libanul, Israelul a continuat operațiunile militare aeriene, dar și terestre. Agenția Națională de Știri din Liban a anunțat că miercuri s-au desfășurat atacuri aeriene și bombardamente în toată zona de sud a Libanului, inclusiv în apropierea localității Bint Jbeil, unde forțele israeliene au înconjurat luptătorii grupării militante libaneze Hezbollah.

Luptele au continuat, deși oficialii israelieni și libanezi au încheiat primele lor discuții directe din ultimele decenii. Ambasadorul israelian Yechiel Leiter a declarat că cele două țări se află „de aceeași parte a ecuației” în ceea ce privește „eliberarea Libanului” de sub controlul Hezbollah.

În războiul din Orientul Mijlociu au murit cel puțin 3.000 de iranieni, 2.100 de libanezi, și 23 de persoane în Israel, dar și în peste 10 state din Golful Persic. De asemenea, au fost uciși 13 militari americani.

Războiul, ajuns acum în a șaptea săptămână, a zguduit piețele și a afectat economia globală, pe fondul întreruperii transporturilor maritime și al atacurilor aeriene care au distrus infrastructura militară și civilă din întreaga regiune.