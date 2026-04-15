Războiul din Orientul Mijlociu, ziua 47. Diplomații organizează noi discuții între SUA și Iran / Prețul petrolului, în continuă scădere / Primele petroliere, interceptate de marina americană

Blocada lui Trump în Strâmtoarea Ormuz pune la încercare relațiile SUA cu China și India

Blocada impusă de SUA în Strâmtoarea Ormuz nu pune presiune doar pe Iran, ci tensionează și relațiile Washingtonului cu China și India.

În contextul în care aproximativ 98% din exporturile de petrol ale Iranului ajung în China, iar peste câteva săptămâni este programat un summit între președintele Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping, campania de „presiune maximă” a Washingtonului împotriva Teheranului riscă să destabilizeze echilibrul fragil pe care administrația americană a încercat să îl mențină în relația cu Beijingul, notează CNBC.

Prețul petrolului, în continuă scădere pe fondul posibilei reluări a negocierilor SUA-Iran

Prețurile petrolului au înregistrat a doua zi consecutivă de scădere, în contextul posibilității reluării discuțiilor de pace între Statele Unite și Iran, notează Reuters.

Prețul petrolului Brent a scăzut la 94.27$, marcând o contracție de 52 de cenți sau 0.55%, după ce în sesiunea precedentă, prețul s-a diminuat cu 4.6%. Țițeiul american West Texas Intermediate a coborât cu 1.1% sau 1.04$, până la 90.24 dolari pe baril, după un declin de 7.9% cu o zi înainte.

Diplomații încearcă să organizeze noi discuții între SUA și Iran în prima zi a blocadei americane

Marți, diplomații au acționat pe căi neoficiale pentru a organiza o nouă rundă de negocieri între Statele Unite și Iran, după ce Washingtonul a instituit blocada asupra porturilor iraniene, în timp ce Teheranul a amenințat că va riposta prin lovirea unor ținte din întreaga regiune, deja epuizată de război.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că o a doua rundă de discuții ar putea avea loc „în următoarele două zile”, precizând pentru New York Post că negocierile s-ar putea desfășura din nou la Islamabad, potrivit Associated Press.

Secretarul general al ONU, António Guterres, a confirmat acest lucru, afirmând că este „foarte probabil” ca discuțiile să fie reluate. El a menționat o întâlnire pe care a avut-o cu viceprim-ministrul pakistanez, Ishaq Dar.

Israelul și Libanul, în proces de discuții

Între timp, la Washington, primele discuții directe din ultimele decenii dintre ambasadorii Israelului și Libanului în SUA s-au încheiat într-o notă constructivă, potrivit Departamentului de Stat al SUA.

Ambasadorul israelian Yechiel Leiter a declarat că cele două țări se află „de aceeași parte a ecuației” în ceea ce privește „eliberarea Libanului” de gruparea militantă Hezbollah, în timp ce liderul grupării, declara, recent, că nu-și dorește un armistițiu cu Israelul.

Blocada SUA împotriva Iranului. Primele petroliere, interceptate de marina americană

Un distrugător al marinei americane a interceptat marți două petroliere care încercau să părăsească Iranul, la o zi după intrarea în vigoare a blocadei SUA împotriva Iranului, a declarat un oficial american sub protecția anonimatului.

Navele au plecat din portul Chabahar, situat la Marea Omanului, și au fost contactate prin radio de nava de război americană, fiind instruite să se întoarcă spre porturile iraniene, titrează Reuters.

Potrivit oficialului, nu este clar dacă au fost emise avertismente suplimentare. Incidentul oferă primele detalii concrete despre aplicarea blocadei ordonate de președintele Donald Trump, o măsură fără precedent menită să forțeze Teheranul să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, rută prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul mondial.