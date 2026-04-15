FT: Iranul a folosit în secret un satelit chinezesc de spionaj pentru a monitoriza și lovi baze militare americane

Documentele arată că satelitul, denumit TEE-01B, a fost preluat de Forța Aerospațială a Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) la sfârșitul anului 2024, după ce fusese lansat în spațiu din China. Liste de coordonate, imagini satelitare și analize orbitale indică faptul că liderii militari iranieni au folosit ulterior satelitul pentru a supraveghea baze americane cheie înainte și după atacuri cu drone și rachete.

Potrivit FT, satelitul a fost construit și lansat de compania chineză Earth Eye Co, care promovează un model puțin cunoscut de export numit „in-orbit delivery”, prin care navele spațiale lansate din China sunt transferate unor clienți externi după ce ajung pe orbită. Ca parte a acordului, IRGC a primit și acces la stațiile terestre comerciale operate de Emposat, furnizor din Beijing specializat în control satelitar și servicii de date.

Jurnalele consultate de FT arată că TEE-01B a capturat imagini ale Prince Sultan Air Base din Arabia Saudită pe 13, 14 și 15 martie. Pe 14 martie, președintele american Donald Trump a confirmat că avioane americane aflate la bază au fost lovite, iar cinci aeronave de realimentare ale Forțelor Aeriene americane au fost avariate.

Satelitul a supravegheat și Muwaffaq Salti Air Base din Iordania, zone din apropierea bazei navale a Flotei a 5-a a SUA din Manama, Bahrain, precum și aeroportul din Erbil, Irak, în apropierea unor facilități revendicate de IRGC ca ținte ale atacurilor sale. Alte zone monitorizate au inclus Camp Buehring și baza aeriană Ali Al Salem din Kuweit, baza militară americană Camp Lemonnier din Djibouti și Duqm International Airport din Oman.

Conform documentelor, monitorizarea nu s-a limitat la obiective militare. Infrastructură civilă din Golf, precum zona portului de containere Khor Fakkan și uzina de energie și desalinizare Qidfa din Emiratele Arabe Unite, precum și complexul industrial Alba din Bahrain, unul dintre cele mai mari topitorii de aluminiu din lume, s-au aflat de asemenea pe lista țintelor observate.

Satelitul chinez, salt major pentru capacitățile de supraveghere ale Iranului

Experții citați de FT spun că TEE-01B reprezintă un salt major pentru capacitățile de supraveghere ale Iranului. Satelitul poate obține imagini la o rezoluție foarte mare comparabilă cu imaginile comerciale occidentale de înaltă rezoluție, permițând identificarea aeronavelor, vehiculelor și modificărilor de infrastructură.

„Acest satelit este în mod clar folosit în scopuri militare, fiind operat de Forța Aerospațială a IRGC, nu de programul spațial civil al Iranului”, a declarat Nicole Grajewski, expertă în Iran la Sciences Po. Ea a adăugat că, în contextul războiului, această capacitate externă îi permite Teheranului să identifice ținte din timp și să verifice eficiența loviturilor sale.

În septembrie 2024, Forța Aerospațială a IRGC ar fi semnat un acord de aproximativ 250 de milioane de yuani (circa 36,6 milioane de dolari) pentru preluarea controlului asupra sistemului satelitar, potrivit documentelor analizate. Contractul, semnat de un general de brigadă al IRGC, detaliază costurile pentru satelit, lansare, suport tehnic, infrastructură de date și servicii furnizate de o „contraparte străină”.

În baza acordului, Emposat ar furniza software-ul și rețeaua de stații terestre necesare operării satelitului pe întreaga durată de viață, inclusiv transmiterea comenzilor, recepția telemetriei și a imaginilor, precum și controlul operațiunilor de oriunde din lume. Potrivit unor analiști, acest lucru oferă Iranului o formă de dispersare strategică a infrastructurii sale spațiale, într-un moment în care instalațiile sale interne au fost lovite în repetate rânduri.

Coopera din ce în ce mai mare între Iran, Rusia și China

Revelațiile apar pe fondul intensificării cooperării dintre Iran, China și Rusia în domeniul spațial și militar. FT amintește că SUA urmăresc atent companiile chineze de sateliți suspectate că sprijină actori din Orientul Mijlociu care amenință securitatea americană. Totodată, granița dintre sectorul spațial civil și cel militar din China este considerată tot mai neclară, pe fondul legăturilor unor companii precum Emposat și Earth Eye cu instituții și structuri apropiate de armata chineză.

Ministerele chineze de Externe și Comerț, Earth Eye și Emposat nu au răspuns solicitărilor de comentarii, potrivit FT. Ambasada Chinei la Washington a respins acuzațiile, afirmând că Beijingul se opune „dezinformării speculative și insinuante” și susține că promovează dialogul și pacea, fără a contribui la escaladarea conflictelor.