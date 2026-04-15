Mahdieh Esfandiari, studenta iraniană reținută în Franța, repatriată. Acuzațiile tinerei

Eliberarea tinerei a venit după ce doi cetățeni francezi acuzați de infracțiuni de securitate au primit permisiunea să părăsească Iranul, după trei ani și jumătate de detenție, notează Reuters.

Esfandiari, care a fost condamnată la sfârșitul lunii februarie pentru glorificarea terorismului în postări anti-Israel de pe rețelele de socializare, a fost eliberată după ce a ispășit aproape un an de închisoare.

„Cred că este clar pentru toată lumea că nu există libertate de exprimare, cel puțin nu în Franța, unde m-am aflat. Hotărârea instanței a fost foarte nedreaptă”, a declarat studenta la Televiziunea Iraniană de stat.

Cei doi cetățeni francezi care au fost eliberați din Iran au ajuns în Franța în 8 aprilie sunt Cecile Kohler cu vârsta de 41 de ani și partenerul său, Jacques Paris, în vârstă de 72 de ani. Aceștia au fost arestați în Iran în 2022, în timpul unei vacanțe. Aceștia au fost acuzați de spionaj în numele Franței și a Israelului și au primit sentințe lungi de închisoare, potrivit BBC.

Autoritățile franceze au reușit să-i scape pe cei doi, în urma unei înțelegeri cu autoritățile iraniene de a-i da la schimb pe cei doi prizonieri pentru studenta iraniană.

Agenția de știri judiciară iraniană Mizan a anunțat că unul dintre acuzați a fost condamnat la șase ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Franței, la cinci ani pentru conspirație împotriva securității naționale și la 20 de ani de exil pentru „cooperare în domeniul informațiilor” cu Israelul.

Celălalt a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Franței, la cinci ani pentru conspirație împotriva securității naționale și la 20 de ani de exil pentru complicitate la cooperarea în domeniul informațiilor cu Israelul.