Prima pagină » Știrile zilei » Israel respinge implicarea Franței în negocierile de pace cu Libanul

Israel respinge implicarea Franței în negocierile de pace cu Libanul

Ambasadorul israelian în Statele Unite ale Americii a lansat critici dure la adresa Franței, susținând că Parisul ar trebui exclus din negocierile de pace dintre Israel și Liban, desfășurate la Washington sub mediere americană.
Israel respinge implicarea Franței în negocierile de pace cu Libanul
Radu Mocanu
15 apr. 2026, 11:38, Știri externe

Ambasadorul Israelului la Washington, Yechiel Leiter, a declarat că țara sa nu dorește implicarea Franței în tratativele de pace cu Libanul, lansând în același timp critici dure la adresa autorităților de la Paris. 

„Este sigur că nu vrem să-i vedem pe francezi intervenind în aceste negocieri. Am dori să-i ținem pe francezi cât mai departe posibil de orice, dar mai ales când vine vorba de negocieri de pace”, a spus Leiter, citat de Le Figaro

Autoritățile franceze au cerut celor două părți să profite de oportunitatea negocierilor de pace mediate de Statele Unite și au insistat pentru includerea frontului libanez într-un armistițiu mai larg negociat cu Iranul. 

În plus, Parisul a condamnat atacurile israeliene asupra Libanului din 8 aprilie, soldate cu peste 350 de morți și peste 1.200 de răniți, calificându-le drept „intolerabile” și opunându-se, în repetate rânduri  unei eventuale ofensive terestre. 

Libanul a fost atras în conflictul din Orientul Mijlociu, după ce gruparea militantă, susținută de Iran, Hezbollah, a lansat atacuri asupra Israelului ca răzbunare pentru eliminarea ayatollahul Ali Khamenei, fostul lider suprem al Iranului. 

În plus, relația dintre președintele francez Emmanuel Macron și premierul israelian Benjamin Netanyahu este tensionată ca urmare a demersului francez de recunoaștere a unui stat  palestinian. 

