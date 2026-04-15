Trump spune că războiul din Iran este „aproape de sfârșit”

Președintele SUA, Donald Trump, într-un interviu difuzat miercuri, a declarat că războiul americano-israelian împotriva Iranului este „aproape de sfârșit”.

„Cred că este aproape de sfârșit, da. Adică, îl consider foarte aproape de sfârșit”, i-a spus Trump prezentatoarei Fox Business, Maria Bartiromo, când a fost întrebat dacă războiul este „terminat”. Un fragment video din interviu a fost distribuit pe compania americană de socializare X.

„Știți ce, dacă aș renunța chiar acum, le-ar lua 20 de ani să reconstruiască acea țară și nu am terminat. Vom vedea ce se întâmplă. Cred că își doresc foarte mult să facă o înțelegere”, a adăugat Trump.

Anterior, Bartiromo a declarat într-un videoclip pe Instagram că Trump a făcut referire în mod repetat la războiul din Iran la timpul trecut în timpul interviului lor, determinând-o să întrebe direct: „S-a terminat?”

„El a spus: «S-a terminat»”, a spus Bartiromo, descriind schimbul de replici.

În weekend, în capitala pakistaneză Islamabad au avut loc discuții pentru a pune capăt definitiv războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, început pe 28 februarie, dar nu s-a putut ajunge la un acord. Sunt în curs de desfășurare eforturi pentru a organiza o nouă rundă de discuții.

Trump a adus un ton optimist cu privire la perspectivele reluării discuțiilor directe dintre SUA și Iran, declarând marți că acestea ar putea fi reluate în Pakistan în următoarele două zile. Pakistanul a mediat un armistițiu de două săptămâni pe 8 aprilie, care este încă în vigoare, potrivit Anadolu.