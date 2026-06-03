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Mai mulți răniți în urma unui atac iranian asupra aeroportului din Kuweit. Zborurile comerciale au fost suspendate

Kuweitul a anunțat miercuri că a suspendat zborurile comerciale după ce un atac cu drone iraniane a avariat grav aeroportul țării și a provocat răniți.
Mai mulți răniți în urma unui atac iranian asupra aeroportului din Kuweit. Zborurile comerciale au fost suspendate
Ioana Târziu
03 iun. 2026, 10:50, Știri externe
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Un atac cu drone iraniene a avariat grav aeroportul din Kuweit și a provocat rănirea mai multor persoane, potrivit AP.

Kuweitul a anunțat miercuri că a suspendat toate zborurile comerciale.

Atacurile au avut loc în contextul în care agențiile de știri semioficiale iraniene au declarat că țara a încetat să mai comunice cu mediatorii cu privire la prelungirea armistițiului în războiul cu SUA și Israel. Președintele american Donald Trump a contestat această afirmație și a declarat că discuțiile continuă, potrivit aceleiași surse.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Saud Abdulaziz Al-Otaibi, a declarat că „o serie de drone ostile” au vizat clădirea de pasageri a Aeroportului Internațional din Kuweit. Acestea au avariat grav clădirea și au rănit „un număr de persoane”.

Aeroportul a mai fost închis din cauza războiului

Aeroportul s-a redeschis pe 1 iunie, după ce s-a închis în februarie din cauza războiului din Iran. Presa de stat a relatat că Kuwait Airways își suspendă operațiunile momentan.

Marți seară, armata americană a anunțat că a lansat atacuri asupra unei instalații militare iraniene. Atacurile au reprezentat represalii pentru rachetele iraniene lansate asupra Kuweitului și Bahrainului. Iranul a lansat două rachete asupra Kuweitului, care s-au destrămat pe drum.

În același timp, forțele americane și bahraineze au interceptat rachete îndreptate spre Bahrain. Ministerul Apărării din Bahrain a declarat că armata sa a interceptat și distrus trei rachete și o serie de drone lansate de Iran asupra țării insulare din Golf.

Comandamentul Central al SUA a mai declarat că a „doborât mai multe drone” care vizau forțele americane din Kuweit, mai arată sursa.

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