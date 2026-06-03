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Pontul expertului: orașul „secret”, situat aproape de România, cu plaje, insule și prețuri mici

Experții în turism recomandă pentru vacanța de vară un oraș european situat foarte aproape de România. Are plaje, insule și prețuri mici, spun specialiștii. În plus, este atât de puțin cunoscut turiștilor încât experții îl numesc orașul „secret”.
Pontul expertului: orașul „secret”, situat aproape de România, cu plaje, insule și prețuri mici
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
03 iun. 2026, 11:11, Știri externe
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Orașul se numește Rijeka și se află în nordul Croației, foarte aproape de granița cu Slovenia. Potrivit Express, este o destinație trecută cu vederea de turiști deși are plaje superbe și prețuri mici. Experții spun că este un oraș portuar fermecător, cu obiective de vizitat și care oferă o experiență croată autentică.

Un oraș cu restaurante bune și prețuri mici

Rijeka este situat în Golful Kvarner al Mării Adriatice și poate fi folosit ca poartă de acces către insulele Krk, Cres, Rab și Lošinj situate în apropiere. Orașul stă foarte bine la capitolul gastronomie și prețuri accesibile. Experții în turism spun că un pahar de vin de calitate poate fi cumpărat cu 2,5 euro.

Fiind un oraș portuar, Rijeka are numeroase fructe de mare. Tradiționale sunt preparatele Peka, produse din pește gătit lent, umplut cu caracatiță, usturoi, ulei de măsline și legume sălbatice.

Un oraș cu plaje splendide

Rijeka are mai multe plaje căutate de loclanici și turiști. Cea mai faimoasă este Sablićevo, o plajă situată în apropierea centrului orașului. La o plimbare de 30 de minute în afara orașului, se află un golf liniștit cu pietriș, cu ape albastre limpezi și un bar pe plajă.

Zona este înconjurată de stânci și oferă senzația că ești ascuns de restul lumii. În ciuda izolării, plaja are dușuri în aer liber, cabine de schimb și toalete.

O altă plajă populară este Ploče, cunoscută pentru că a primit un steag albastru. În zonă se află și câteva plaje pentru proprietarii de câini

În afară de plaje, Rijeka are o mulțime de zone de explorat. În fruntea listei sunt Castelul Trsat din epoca medievală și zona comercială și de promenadă a orașului.

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