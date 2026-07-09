„Maldivele Orientului Mijlociu”: Proiectul Arabiei Saudite la Marea Roșie prinde contur

Arabia Saudită dezvoltă o destinație de lux la Marea Roșie, cu insule neatinse, recife de corali, deșert și munți, relatează Euronews.

Proiectul vast, ultra-lux reprezintă una dintre cele mai ambițioase dezvoltări turistice din lume. Țara își propune să devină un nou punct de referință internațional.

Dezvoltare pe 22 de insule

Destinația cuprinde un arhipelag de peste 90 de insule neatinse, ce acoperă 28.000 de kilometri pătrați. Cu toate acestea, dezvoltarea va fi permisă doar pe 22 dintre aceste insule. Limitarea vine pentru a conserva ecosistemul natural și a consolida natura exclusivă a proiectului, potrivit sursei.

„Ne angajăm să conservăm și să protejăm mediul natural”, a declarat pentru Euronews Stephen Cheesebrough, directorul de dezvoltare al proiectului.

Comparațiile inevitabile cu Maldivele sunt constante. Totuși, Cheesebrough consideră că proiectul saudit oferă ceva foarte greu de găsit în altă parte.

„Este adevărat că insulele îți pot aminti de Maldive, cu ape cristaline și plaje cu nisip alb. Dar aici se termină asemănările”, a declarat el.

Un peisaj divers

„Peisajele noastre sunt mult mai diverse. Pe lângă insule, avem munți, vulcani, deșerturi și kilometri de coastă practic neatinsă. Un vizitator își poate petrece dimineața făcând scufundări printre recifele de corali. În aceeași după-amiază, se poate îndrepta spre deșert sau poate lua masa la munte. Foarte puține destinații din lume oferă o asemenea varietate de experiențe într-o zonă atât de compactă”, a explicat acesta.

Acest contrast dintre mare, munte și deșert este tocmai unul dintre principalele argumente de vânzare. Arabia Saudită speră să se diferențieze de alte destinații de lux din Oceanul Indian sau Caraibe, arată sursa citată.

Accent pe turism regenerativ

Proiectul pune accentul nu doar pe lux, ci și pe așa-numitul turism regenerativ, care merge cu un pas dincolo de sustenabilitatea tradițională.

„Astăzi, nu mai este suficient să protejăm mediul natural. Adevărata provocare este să îl îmbunătățim”, spune Cheesebrough.

„Scopul nostru este să demonstrăm că este posibil să creăm o destinație turistică majoră și, în același timp, să îmbunătățim mediul înconjurător. Nu este vorba doar despre construirea de hoteluri sustenabile, ci despre crearea de destinații care contribuie în mod activ la restaurarea naturii”, a adăugat acesta.

Proiectul se bazează pe energia regenerabilă

Întregul complex funcționează cu energie regenerabilă. Toată apa este reutilizată prin sisteme de reciclare și își propune să evite trimiterea deșeurilor la gropile de gunoi.

„După pandemie, oamenii sunt mult mai conștienți de impactul pe care îl au călătoriile lor. Își doresc experiențe extraordinare, dar vor și să știe că vizitează locuri dedicate planetei”, remarcă el.

Destinația are în prezent 11 hoteluri în funcțiune, iar alte stațiuni se vor deschide în lunile următoare.

„Vrem ca Marea Roșie să servească drept poartă de acces către explorarea Arabiei Saudite în ansamblu”, subliniază Cheesebrough.

Scopul complexului, de a funcționa pe tot parcursul anului

Una dintre provocări este de a spulbera ideea că Arabia Saudită poate fi vizitată doar iarna. Scopul este de a funcționa 12 luni pe an.

„Nu vrem să fim o destinație sezonieră. Cheia este să atragem călători care caută experiențe excepționale. Oameni interesați de lux, da, dar și de natură, mare, activități în aer liber și autenticitate”, mai adaugă acesta.

Proiectul include și o componentă rezidențială semnificativă. Va reuni 50 de hoteluri cu aproximativ 8.000 de camere și peste 1.000 de reședințe. Acestea vor avea capacitatea de a primi aproximativ un milion de vizitatori pe an, conform sursei.