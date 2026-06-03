Elicopter al Marinei Regale, prăbușit. Militarii britanici au izolat zona

Un elicopter al Marinei Regale s-a prăbușit miercuri pe un câmp din Devon, anunță SkyNews.

Poliția din Devon și Cornwall a transmis că serviciile de urgență sunt la locul incidentului. Incidentul a avut loc la Sourton Down, lângă Okehampton, au explicat polițiștii.

„Incidentul este în desfășurare și vom oferi mai multe informații pe măsură ce le vom primi”, a declarat un purtător de cuvânt al forțelor de ordine.

Ministerul britanic al Apărării a confirmat că a fost vorba de un elicopter al Marinei Regale.

Accidentul de elicopter s-a produs într-o regiune în care se află două baze aeriene

Accidentul a avut loc miercuri dimineață. Mai multe drumuri, inclusiv legături spre autostradă, sunt închise.

În apropierea orașului Devon sunt două baze aeriene ale Marinei Regale. RNAS Culdrose este una dintre cele mai mari baze de elicoptere din Europa, în timp ce RNAS Yeovilton găzduiește peste 100 de aeronave.