Prima pagină » Știri externe » Elicopter al Marinei Regale, prăbușit. Militarii britanici au izolat zona

Elicopter al Marinei Regale, prăbușit. Militarii britanici au izolat zona

Un elicopter al Marinei Regale s-a prăbușit miercuri pe un câmp din sud-vestul Angliei. Militarii britanici au izolat zona. Autoritățile nu au prezentat detalii despre echipaj și cauzele incidentului.
Elicopter al Marinei Regale, prăbușit. Militarii britanici au izolat zona
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
03 iun. 2026, 13:56, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Un elicopter al Marinei Regale s-a prăbușit miercuri pe un câmp din Devon, anunță SkyNews.

Poliția din Devon și Cornwall a transmis că serviciile de urgență sunt la locul incidentului. Incidentul a avut loc la Sourton Down, lângă Okehampton, au explicat polițiștii.

„Incidentul este în desfășurare și vom oferi mai multe informații pe măsură ce le vom primi”, a declarat un purtător de cuvânt al forțelor de ordine.

Ministerul britanic al Apărării a confirmat că a fost vorba de un elicopter al Marinei Regale.

Accidentul de elicopter s-a produs într-o regiune în care se află două baze aeriene

Accidentul a avut loc miercuri dimineață. Mai multe drumuri, inclusiv legături spre autostradă, sunt închise.

În apropierea orașului Devon sunt două baze aeriene ale Marinei Regale. RNAS Culdrose este una dintre cele mai mari baze de elicoptere din Europa, în timp ce RNAS Yeovilton găzduiește peste 100 de aeronave.

Recomandarea video

Președintele Nicușor Dan ar urma să anunțe astăzi desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier, la conducerea unui guvern tehnocrat
G4Media
Marele Iker Casillas a șocat o jurnalistă: „Groaznic. Nici nu putea vorbi... Articula «da» și «nu»!”
GSP.ro
Se întorc vijeliile de vară. Care vor fi zonele cele mai afectate. Prognoza ANM, în exclusivitate pentru Gândul
Gandul
Pensii mai mici cu 480 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii din România afectați și care este condiția
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Irina Neagu, expert GMF, despre noul context geopolitic din Caucaz: „Bucureștiul nu trebuie să aleagă între Washington și Bruxelles, ci poate contribui la apropierea celor două abordări”
Libertatea
„Voia să divorțeze încă din primele zile”. Fosta soție a lui Putin, mărturii tulburătoare despre anii petrecuți alături de liderul rus
CSID
YUGO, readus la viață de un sârb care a studiat în România. Primul model: un hibrid mai ieftin decât Dacia
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia