Războiul din Iran reconfigurează alianțele. Arabia Saudită încheie un acord de apărare cu Ucraina

Președintele Volodimir Zelenski a semnat acordul cu oficiali saudiți de rang înalt, în timpul unei vizite de două zile la Riad, informează Politico.

Potrivit liderului ucrainean, documentul „pune bazele unor contracte viitoare, cooperării tehnologice și investițiilor” și consolidează rolul Ucrainei ca furnizor de securitate la nivel internațional.

„Suntem pregătiți să împărtășim expertiza și sistemele noastre cu Arabia Saudită și să lucrăm împreună pentru a proteja vieți. Ajunși deja în al cincilea an, ucrainenii rezistă aceluiași tip de atacuri teroriste, rachete balistice și drone, pe care regimul iranian le desfășoară în prezent în Orientul Mijlociu și regiunea Golfului”, a adăugat Zelenski.

„Arabia Saudită are, de asemenea, capabilități care sunt de interes pentru Ucraina, iar această cooperare poate fi reciproc avantajoasă”, a spus el, fără a oferi detalii.

Acordul vine în contextul în care, de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, în februarie, Arabia Saudită și alte state din Golf au fost vizate de atacuri cu drone asupra infrastructurii energetice, militare și civile.

Ucraina, care se confruntă cu atacuri masive cu drone rusești încă din 2022, a dezvoltat metode eficiente de apărare, inclusiv utilizarea unor drone interceptoare ieftine, produse local.

În paralel, Ucraina a trimis peste 200 de specialiști în combaterea dronelor în Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar, iar alți aproximativ 30 urmau să fie dislocați în Iordania și Kuweit, a spus Zelenski.

Zelenski a adăugat că Ucraina urmează să semneze și alte acorduri în regiune.