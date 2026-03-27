Războiul din Orientul Mijlociu, ziua 28. SUA analizează trimiterea a încă 10.000 de militari în Orientul Mijlociu / Lovituri israeliene la Teheran și Beirut

Armata israeliană a lovit Teheranul și Beirutul

Armata israeliană (IDF) a anunțat că a desfășurat o „serie amplă de lovituri” în „inima Teheranului”, vizând infrastructură guvernamentală.

Presa de stat iraniană a relatat că în capitală s-au auzit explozii, iar sistemele de apărare aeriană au fost activate pentru a intercepta „ținte ostile”.

În paralel, presa libaneză a raportat un atac israelian asupra suburbiilor sudice ale Beirutului, zonă controlată de Hezbollah.

Peste 160 de specialiști ruși, evacuați de la centrala nucleară Bushehr din Iran

Peste 160 de specialiști ruși au fost evacuați de la centrala nucleară Bushehr din Iran, potrivit agenției de stat Tass.

„Ne așteptăm ca toate cele 163 de persoane să ajungă în cursul nopții la granița dintre Iran și Armenia”, a declarat Alexei Lihaciov, directorul general al companiei de stat Rosatom.

Evacuarea are loc după ce, în această săptămână, centrala a fost vizată de atacuri. Agenția Internațională pentru Energie Atomică a avertizat joi că astfel de lovituri ar putea „duce la un accident radiologic major”.

Kremlinul a condamnat atacurile, pe care le-a descris drept „extrem de periculoase”. Rusia a fost, la rândul său, acuzată în repetate rânduri că a vizat zone din apropierea unor instalații nucleare în războiul din Ucraina.

Statele Unite analizează trimiterea a încă 10.000 de militari în Orientul Mijlociu – WSJ

Statele Unite iau în calcul trimiterea a până la 10.000 de militari suplimentari în Orientul Mijlociu, potrivit Wall Street Journal, care citează oficiali din domeniul apărării.

Pentagonul ar analiza această opțiune pentru a-i oferi lui Donald Trump mai multe variante militare în regiune, în timp ce acesta susține că au loc discuții de pace „productive” cu Iranul, afirmații contestate rapid de Teheran.

Joi, Trump a prelungit până pe 6 aprilie suspendarea amenințării privind bombardarea infrastructurii energetice iraniene. El avertizase anterior că SUA ar putea lovi aceste obiective dacă Iranul nu redeschide Strâmtoarea Ormuz.

Iranul afirmă că blocarea navelor „inamice” în Strâmtoarea Ormuz este un drept legal

Ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araghchi, i-a transmis secretarului general al ONU, Antonio Guterres, că Iranul are dreptul legal de a opri navele asociate „inamicului și aliaților acestuia” să treacă prin Strâmtoarea Ormuz, potrivit Reuters, care citează televiziunea de stat iraniană.

Declarația vine în contextul în care prețul petrolului Brent, reperul global, a trecut din nou de 100 de dolari pe baril, joi.

Prețul scăzuse sub acest nivel la începutul săptămânii, după ce Donald Trump a vorbit despre un posibil acord de pace cu Iranul. Teheranul a negat însă existența unor astfel de discuții.

Tot joi, Israelul a anunțat că l-a ucis pe comandantul forțelor navale ale Gardienilor Revoluției, Alireza Tangsiri, considerat responsabil de coordonarea unei eventuale închideri a strâmtorii.