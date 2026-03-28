Israelul a lansat noi atacturi asupra Libanului

Israelul a efectuat sâmbătă atacuri aeriene în zori asupra mai multor orașe din sudul Libanului, a relatat presa de stat, în timp ce Hezbollah a anunțat atacuri asupra forțelor israeliene, inclusiv în Debel.
Sursa foto: Ali Hashisho/Xinhua/ABACAPRESS.COM
Laurentiu Marinov
28 mart. 2026, 10:09, Știri externe

Agenția de știri națională din Liban a relatat „o serie de atacuri” ale Israelului, în zori asupra orașului Majdal Selm, „atacuri succesive” asupra orașelor Kafra, Hanniyeh, Touline și Adloun și mai multe atacuri israeliene asupra Nabatiyeh, care au lovit „clădiri rezidențiale și comerciale și o stație de alimentare cu combustibil”, potrivit The Guardian.

Agenția a raportat, de asemenea, atacuri asupra orașelor de frontieră, în special asupra orașului Taybeh, cu „o încercare a forțelor inamice de a avansa spre zona Litani”.

Hezbollah a declarat că a vizat adunări ale forțelor israeliene în Debel, un oraș de frontieră predominant creștin, unde încă locuiesc unii oameni.

