Autoritățile italiene investighează retailerul de produse de înfrumusețare Sephora, deținut de LVMH, și marca Benefit Cosmetics, aparținând grupului de lux, pentru acuzațiile că marketingul lor ar fi alimentat „cosmeticorexia”, o obsesie nesănătoasă pentru îngrijirea pielii în rândul fetelor tinere, relatează FT.

Produse pentru minori. Shopping compulsiv

Într-un comunicat emis vineri, autoritatea italiană a anunțat că investighează Sephora și Benefit pentru presupuse „practici comerciale neloiale” legate de promovarea unor produse de îngrijire a pielii, cum ar fi măști de față, seruri și creme anti-îmbătrânire, adresate fetelor cu vârste cuprinse între 10 și 12 ani.

Aceste campanii de marketing au fost desfășurate în principal prin intermediul rețelelor de socializare, a declarat autoritatea de reglementare, determinând fetele tinere să cumpere „compulsiv” astfel de produse.

Acesta a adăugat că acest tip de comportament „face parte din fenomenul cunoscut sub numele de cosmeticorexie”.

Produsele nu erau destinate minorilor

Investigația este prima efectuată de autoritățile de reglementare europene asupra presupusei practici. „Se spune că firmele au adoptat o strategie de marketing deosebit de insidioasă, care implică micro-influenceri foarte tineri, care ar încuraja tinerii, în special grupurile vulnerabile, să cumpere compulsiv produse cosmetice”, se arată în comunicat.

LVMH Italia a refuzat să comenteze.

Autoritatea de reglementare a adăugat că retailerul și marca nu au clarificat sau avertizat că aceste produse nu au fost testate sau destinate utilizării de către minori.

„Companiile nu au indicat corect că produsele cosmetice vândute de Sephora și Benefit Cosmetics nu erau destinate copiilor și adolescenților și, în schimb, au încurajat achiziționarea acestora prin strategii de marketing ascunse, implicând tineri micro-influenceri”, a declarat autoritatea de concurență.

Autoritatea de reglementare a declarat că „utilizarea inconștientă, frecventă și combinată a unei game largi de produse cosmetice de către minori ar putea avea efecte potențial dăunătoare asupra sănătății acestora”.

Guardia di Finanza a intrat pe fir. Promovare pe TikTok

În cadrul anchetei, autoritatea de reglementare a declarat că oficialii săi, precum și unitatea specializată antitrust a Guardia di Finanza din Italia, poliția financiară, au efectuat inspecții la diverse sedii ale Sephora Italia, LVMH Perfumes and Cosmetics Italia și LVMH Italia.

Aplicații precum TikTok și Instagram sunt pline de videoclipuri cu fete tinere și adolescente care își sfătuiesc colegii cu privire la rutine elaborate de îngrijire a pielii, în special printr-o linie de conținut populară numită „Get Ready with Me”.

Părinții au tras un semnal de alarmă cu privire la această tendință, iar literatura medicală recentă a recunoscut fenomenul de „cosmeticorexie”, numită și „dermorexie”, definită ca o preocupare sau obsesie întărită cultural pentru obținerea unei pielii „impecabile”, care poate duce la „ utilizarea excesivă, nepotrivită vârstei sau compulsivă a produselor și procedurilor cosmetice ”.