Războiul din Orientul Mijlociu, ziua 28. Iranul va „facilita” ajutorul umanitar prin Strâmtoarea Ormuz / Marco Rubio: Războiul cu Iranul se va încheia în câteva săptămâni

Sirene de raid aerian răsună în tot Israelul

Comandamentul Frontului Intern al Israelului afirmă că sirenele se aud în deșertul Negev, în zona Dimona, la Beerșeba, Arad și Ashkelon.

Iranul a promis un răspuns dur la loviturile israeliene anterioare asupra a două situri nucleare și a două mari fabrici de oțel.

Iranul va „facilita” ajutorul umanitar prin Strâmtoarea Ormuz, a declarat ambasadorul său la ONU

Iranul va „facilita și accelera” tranzitul ajutorului umanitar prin Strâmtoarea Ormuz, a declarat ambasadorul său la Națiunile Unite.

Ali Bahreini a spus că Teheranul a acceptat o cerere din partea organizației de a permite în condiții de siguranță transportul de ajutoare și produse agricole prin această cale navigabilă.

„Această măsură reflectă angajamentul continuu al Iranului de a sprijini eforturile umanitare și de a se asigura că ajutoarele esențiale ajung fără întârziere la cei care au nevoie de ele”, a declarat ambasadorul pe X.

Anterior, ONU a declarat că înființează un grup de lucru pentru a concepe un mecanism care să mențină fluxul comercial prin Strâmtoarea Ormuz.

Strâmtoarea, prin care trec în mod normal aproximativ o cincime din rezervele mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate, a fost efectiv închisă de Iran de la începutul războiului, ceea ce a dus la probleme de aprovizionare la nivel global și la creșteri de prețuri.

„Este esențial să se ia măsuri imediate pentru a atenua aceste consecințe”, a declarat purtătorul de cuvânt Stephane Dujarric.

„Grupul de lucru va lua legătura cu toate statele membre relevante pentru a vedea cum poate fi pus în practică acest lucru.”

Ministrul iranian de externe condamnă atacurile israeliene asupra instalațiilor nucleare și avertizează că acestea vor avea un „preț greu de plătit”

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a condamnat seria de atacuri israeliene asupra instalațiilor nucleare din țară, care au avut loc vineri, amenințând cu un „preț greu de plătit pentru crimele israeliene”.

Forțele israeliene au vizat vineri mai multe instalații nucleare iraniene, inclusiv o fabrică de uraniu și un reactor cu apă grea din centrul Iranului.

Mai la vest, armata israeliană a lovit două fabrici de oțel din orașul Esfahan, potrivit postului de televiziune de stat Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB).

Cel puțin o persoană a fost ucisă și alte 15 au fost rănite în urma unui atac israelian asupra uneia dintre aceste fabrici, a declarat vineri IRIB.

Aceste atacuri au avut loc la câteva ore după ce președintele american Donald Trump a insistat că trupele americane vor amâna atacurile asupra instalațiilor energetice din Iran dacă autoritățile de acolo vor redeschide strâmtoarea Ormuz.

„Israelul susține că a acționat în coordonare cu SUA”, a postat Araghchi pe X.

„Iranul va cere un preț GREU pentru crimele israeliene”, a adăugat Araghchi.

Șeful agenției de supraveghere nucleară a ONU, Rafael Grossi, a repetat apelurile la „reținere militară” pentru a „evita orice risc de accident nuclear” în urma atacurilor israeliene de vineri.

Witkoff: SUA speră să organizeze întâlniri cu Iranul în această săptămână

O întâlnire între SUA și Iran ar putea avea loc încă din această săptămână, a declarat trimisul lui Donald Trump.

Referindu-se la conflictul cu Iranul în cadrul unui eveniment organizat la Miami, Steve Witkoff a afirmat: „Credem că vor avea loc întâlniri în această săptămână. Cu siguranță, sperăm acest lucru.”

Israel anunță un nou atac asupra reactorului nuclear de la Arak

Armata israeliană a transmis vineri că a efectuat un nou atac asupra reactorului nuclear cu apă grea de la Arak, situat în centrul Iranului. Lovitura a avut loc în a 28-a zi a conflictului din Orientul Mijlociu.

”În urmă cu puţin timp, Forţele Aeriene israeliene (…) au lovit reactorul cu apă grea de la Arak, în centrul Iranului”, a anunţat într-un comunicat armata israeliană. Oficialii militari susțin că obiectivul reprezintă o ”instalaţie-cheie de producţie a plutoniului destinat armelor nucleare”.

Informația a apărut la scurt timp după ce presa iraniană a relatat despre atacuri americano-israeliene asupra aceluiași sit. Reactorul nu se află la primul incident de acest tip.

În iunie 2025, Statele Unite și Israelul au vizat aceeași instalație în timpul Războiului de 12 Zile.

Autoritățile iraniene au respins anterior acuzațiile legate de scopul militar al facilității. Atunci, șeful Organizației Iraniene a Energiei Atomice, Mohammad Eslami, a afirmat că reactorul are rol civil.

”Voi (Israelul) ţintiţi un centru activ în doneniul cercetării radiomedicamentelor”, denunţa la acea vreme şeful OIEA.

Reactorul de la Arak ocupă un loc central în programul nuclear iranian.

Existența instalației a devenit publică în 2002, în același timp cu cea de la Natanz, după apariția unor imagini din satelit difuzate de televiziuni americane. De atunci, suspiciunile comunității internaționale cu privire la intențiile Iranului în domeniul nuclear au crescut constant.

Proiectul de la Arak a început în anii 2000. Autoritățile de la Teheran au prezentat instalația ca parte a cercetării în domeniul medical, însă criticii au ridicat semne de întrebare cu privire la posibila utilizare pentru producerea de plutoniu.

Rezumatul discuțiilor purtate de secretarul de stat american Marco Rubio cu miniștrii G7 în Franța

Secretarul de stat american Marco Rubio a efectuat vineri o scurtă vizită în Franța pentru a se întâlni cu omologii săi din G7, aceasta fiind prima sa deplasare în străinătate de la începutul operațiunilor americano-israeliene din Iran.

Având conflictul din Orientul Mijlociu în fruntea agendei, miniștrii de externe ai G7 au subliniat într-o declarație „necesitatea absolută” a navigației „fără taxe” în strâmtoarea Hormuz, o cale navigabilă de importanță strategică.

Iată tot ce le-a spus Rubio reporterilor înainte de a pleca din Franța:

„Aliații SUA din Europa și Asia ar trebui să sprijine eforturile de securizare a Strâmtorii Hormuz odată ce războiul cu Iranul se va încheia.”

„SUA își pot atinge obiectivele în războiul cu Iranul „fără trupe terestre”.

„Armele din Ucraina „ar putea” fi redirecționate către Orientul Mijlociu, dar SUA nu au făcut acest lucru „încă”.”

„Iranul nu a răspuns încă la lista de 15 cerințe a Washingtonului pentru încetarea războiului, dar un răspuns ar putea veni în orice moment.”

ONU înființează un grup de lucru pentru transportul îngrășămintelor prin Strâmtoarea Ormuz

Pe fondul războiului cu Iranul, care continuă să perturbe lanțurile de aprovizionare globale, Organizația Națiunilor Unite înființează un grup de lucru pentru a „elabora și propune mecanisme tehnice” menite să asigure transportul îngrășămintelor și al altor „materii prime” prin Strâmtoarea Ormuz, potrivit lui Stéphane Dujarric, purtătorul de cuvânt al secretarului general António Guterres.

„Cred că trebuie să fie clar că nu este vorba despre transporturile comerciale de petrol. Acest demers se concentrează cu adevărat pe modul de atenuare a impactului continuu al acestui război.”, a spus Dujarric.

„Este vorba despre îngrășăminte”, a spus el. „Dacă nu putem semăna în următoarele câteva luni, acest lucru va avea un efect de undă asupra foametei pe termen lung.”

„Creșterea prețurilor la combustibili determină creșterea costurilor de transport al alimentelor și al produselor agricole, punând o presiune suplimentară asupra gospodăriilor care deja se luptă să-și permită produsele de bază”, a spus Dujarric.

Grupul de lucru va include mai multe organizații internaționale, printre care Organizația Maritimă Internațională și Camera Internațională de Comerț, a spus Dujarric.

Secretarul general Guterres „va lua legătura cu toate statele membre relevante pentru a vedea cum poate fi pusă în practică această inițiativă”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Cel puțin 13 persoane au murit în urma atacurilor americano-israeliene din vestul Iranului, potrivit presei de stat

Cel puțin 13 persoane au murit în urma a două atacuri americano-israeliene asupra provinciei Kermanshah din vestul Iranului, a informat agenția de știri de stat iraniană Mehr.

Atacurile ar fi lovit zone rezidențiale din regiune, care se învecinează cu Irakul la vest.

În total, aproximativ 3.186 de persoane au fost ucise în Iran, inclusiv 1.394 de civili, de la începutul războiului, pe 28 februarie, potrivit celor mai recente cifre ale grupului pentru drepturile omului HRANA, cu sediul în SUA.

Miniștrii de externe ai G7 subliniază „necesitatea absolută” ca Strâmtoarea Hormuz să fie „liberă de restricții”

Miniștrii de externe ai G7 au subliniat vineri „necesitatea absolută de a restabili definitiv libertatea de navigație în condiții de siguranță și fără restricții în Strâmtoarea Hormuz”, în contextul în care Iranul continuă să blocheze această cale navigabilă strategică, scrie CNN.

Într-o declarație emisă în urma unei reuniuni desfășurate în Franța, miniștrii de externe ai G7 au solicitat, de asemenea, „încetarea imediată a atacurilor împotriva civililor și a infrastructurii civile”.

Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat că va lovi infrastructura energetică a Iranului dacă acesta nu redeschide strâmtoarea, dar joi a amânat din nou termenul limită pe care și-l impusese până pe 6 aprilie.

Aliații și-au exprimat disponibilitatea de a contribui la eforturile de a asigura menținerea strâmtorii deschise, dar au susținut că mai întâi trebuie să se producă o dezescaladare a conflictului.

Se pare că Iranul a încercat să adopte o lege pentru a impune taxe de trecere navelor care tranzitează această cale navigabilă.

„Am subliniat importanța minimizării impactului conflictului asupra partenerilor regionali și a populației civile, asupra infrastructurii critice, precum și necesitatea coordonării eforturilor de ajutor umanitar”, se arată în declarație.

„Ne-am concentrat pe valoarea parteneriatelor diverse, a coordonării și a inițiativelor de sprijin, inclusiv pentru a atenua șocurile economice globale, cum ar fi perturbările lanțurilor de aprovizionare economice, energetice, de îngrășăminte și comerciale, care au un impact direct asupra cetățenilor noștri”, se mai arată în declarație.

Instalațiile nucleare iraniene au fost ținta unor atacuri aeriene, potrivit presei de stat

Mai multe instalații nucleare iraniene au fost ținta unor atacuri aeriene, au relatat mai multe surse media de stat iraniene, scrie Sky News.

NBC News a raportat că complexul nuclear de apă grea de la Khondab, situat în apropierea orașului Arak, a fost lovit, citând declarația unui oficial provincial pentru agenția de știri Fars.

„Nu există niciun pericol pentru populația din zonă”, a declarat oficialul, adăugând că nu au existat victime în urma atacului.

O fabrică de producție de yellowcake din orașul Ardakan a fost, de asemenea, bombardată, dar nu s-a produs nicio scurgere de material radioactiv în urma incidentului, potrivit unui raport.

Instalația se ocupă cu măcinarea și prelucrarea chimică a uraniului.

Agenția de știri IRNA a raportat, de asemenea, că două persoane au fost ucise într-un atac asupra fabricii de ciment din Firouzabad, din provincia Fars, din sudul Iranului.

Rubio: Războiul cu Iranul se va încheia în câteva săptămâni, nu în câteva luni

Secretarul de stat american Marco Rubio a făcut declarații în urma reuniunii miniștrilor de externe din G7, desfășurată în Franța.

Statele Unite se așteaptă ca operațiunea din Iran să se încheie în câteva săptămâni, nu în câteva luni, a declarat Marco Rubio reporterilor.

„Avem obiective și suntem foarte încrezători că suntem pe punctul de a le atinge”, afirmă el.

Rubio a mai declarat că Iranul ar putea decide să instituie un sistem de taxare în Strâmtoarea Ormuz. Întrebat despre posibilitatea unei potențiale invazii terestre a SUA în Iran, secretarul de stat spune:

„Ne putem atinge toate obiectivele cu trupele noastre terestre. Dar vom fi întotdeauna pregătiți să-i oferim președintelui opțiuni și oportunități maxime de a se adapta la situații neprevăzute, în cazul în care acestea ar apărea.”

Peste 1.900 de morți în Iran de la începutul războiului

Peste 1.900 de persoane au fost ucise și cel puțin 20.000 rănite în Iran de la începutul atacurilor lansate de Statele Unite și Israel, potrivit Federației Internaționale a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie.

Cifrele au fost prezentate de Maria Martinez, reprezentantă a organizației.

Aceasta a precizat că Semiluna Roșie Iraniană rămâne singura organizație umanitară națională care operează la nivelul întregii țări în contextul escaladării conflictului.

Ministrul israelian al Apărării avertizează că atacurile asupra Iranului se vor „intensifica”

Ministrul Apărării al Israelului, Israel Katz, a declarat că loviturile asupra Iranului se vor „intensifica”.

„Prim-ministrul și cu mine am avertizat regimul terorist iranian să oprească lansările de rachete asupra populației civile din Israel. În ciuda avertismentelor, atacurile continuă, iar în consecință loviturile IDF în Iran se vor intensifica și se vor extinde către noi ținte și domenii care sprijină regimul în dezvoltarea și operarea de arme împotriva civililor israelieni”, a declarat el, după o evaluare cu oficiali militari.

„Vor plăti un preț greu și în creștere pentru această crimă de război”, a adăugat Katz, potrivit biroului său.

Ucraina și Arabia Saudită au semnat un acord de cooperare în domeniul apărării

Ucraina a semnat vineri un acord de cooperare în domeniul apărării cu Arabia Saudită, în contextul în care statele din Golf se uită spre Kiev pentru sprijin în apărarea împotriva atacurilor cu drone ale Iranului.

Președintele Volodimir Zelenski a semnat acordul cu oficiali saudiți de rang înalt, în timpul unei vizite de două zile la Riad.

Potrivit liderului ucrainean, documentul „pune bazele unor contracte viitoare, cooperării tehnologice și investițiilor” și consolidează rolul Ucrainei ca furnizor de securitate la nivel internațional.

Gardienii Revoluției din Iran cer civililor să se îndepărteze de zonele unde sunt staționate forțe americane

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran (IRGC) a îndemnat civilii din regiune să evacueze zonele în care sunt staționate forțe americane, afirmând că sunt „obligați” să atace forțele SUA „oriunde le vor găsi”.

„Vă recomandăm cu fermitate să părăsiți imediat zonele în care sunt staționate forțe americane, pentru a nu fi răniți”, a transmis IRGC, într-un comunicat preluat de agenția iraniană Tasnim.

Un oficial ONU condamnă atacul asupra unei școli din Iran

Șeful pentru drepturile omului al ONU a declarat că bombardarea unei școli din Iran, pe 28 februarie, a provocat o „oroare viscerală” și a cerut finalizarea anchetei și tragerea la răspundere a celor responsabili.

„Bombardarea Școlii Primare Shajareh Tayyebeh din Minab a provocat o oroare viscerală”, a spus Volker Türk în fața Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, subliniind că „revine celor care au efectuat atacul să îl investigheze prompt, imparțial, transparent și în mod temeinic”.

El a adăugat că oficiali americani de rang înalt au declarat că lovitura este în curs de investigare și a cerut ca acest proces să fie finalizat cât mai rapid, iar concluziile să fie făcute publice.

„Trebuie să existe justiție pentru prejudiciul grav provocat”, a insistat acesta.

Atacul asupra Școlii Primare Shajareh Tayyebeh din Minab, din 28 februarie, s-a soldat cu peste 160 de morți. Iranul a condamnat atacul și l-a calificat drept crimă de război, cerând tragerea la răspundere a celor responsabili.

Armata israeliană a lovit Teheranul și Beirutul

Armata israeliană (IDF) a anunțat că a desfășurat o „serie amplă de lovituri” în „inima Teheranului”, vizând infrastructură guvernamentală.

Presa de stat iraniană a relatat că în capitală s-au auzit explozii, iar sistemele de apărare aeriană au fost activate pentru a intercepta „ținte ostile”.

În paralel, presa libaneză a raportat un atac israelian asupra suburbiilor sudice ale Beirutului, zonă controlată de Hezbollah.

Peste 160 de specialiști ruși, evacuați de la centrala nucleară Bushehr din Iran

Peste 160 de specialiști ruși au fost evacuați de la centrala nucleară Bushehr din Iran, potrivit agenției de stat Tass.

„Ne așteptăm ca toate cele 163 de persoane să ajungă în cursul nopții la granița dintre Iran și Armenia”, a declarat Alexei Lihaciov, directorul general al companiei de stat Rosatom.

Evacuarea are loc după ce, în această săptămână, centrala a fost vizată de atacuri. Agenția Internațională pentru Energie Atomică a avertizat joi că astfel de lovituri ar putea „duce la un accident radiologic major”.

Kremlinul a condamnat atacurile, pe care le-a descris drept „extrem de periculoase”. Rusia a fost, la rândul său, acuzată în repetate rânduri că a vizat zone din apropierea unor instalații nucleare în războiul din Ucraina.

Statele Unite analizează trimiterea a încă 10.000 de militari în Orientul Mijlociu – WSJ

Statele Unite iau în calcul trimiterea a până la 10.000 de militari suplimentari în Orientul Mijlociu, potrivit Wall Street Journal, care citează oficiali din domeniul apărării.

Pentagonul ar analiza această opțiune pentru a-i oferi lui Donald Trump mai multe variante militare în regiune, în timp ce acesta susține că au loc discuții de pace „productive” cu Iranul, afirmații contestate rapid de Teheran.

Joi, Trump a prelungit până pe 6 aprilie suspendarea amenințării privind bombardarea infrastructurii energetice iraniene. El avertizase anterior că SUA ar putea lovi aceste obiective dacă Iranul nu redeschide Strâmtoarea Ormuz.

Iranul afirmă că blocarea navelor „inamice” în Strâmtoarea Ormuz este un drept legal

Ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araghchi, i-a transmis secretarului general al ONU, Antonio Guterres, că Iranul are dreptul legal de a opri navele asociate „inamicului și aliaților acestuia” să treacă prin Strâmtoarea Ormuz, potrivit Reuters, care citează televiziunea de stat iraniană.

Declarația vine în contextul în care prețul petrolului Brent, reperul global, a trecut din nou de 100 de dolari pe baril, joi.

Prețul scăzuse sub acest nivel la începutul săptămânii, după ce Donald Trump a vorbit despre un posibil acord de pace cu Iranul. Teheranul a negat însă existența unor astfel de discuții.

Tot joi, Israelul a anunțat că l-a ucis pe comandantul forțelor navale ale Gardienilor Revoluției, Alireza Tangsiri, considerat responsabil de coordonarea unei eventuale închideri a strâmtorii.