Doi polițiști din Florida îi dau în judecată pe Ben Affleck și Matt Damon din cauza filmului The Rip

Sergenții Jason Smith și Jonathan Santana, membri ai Miami-Dade Sheriff’s Office, au depus acțiunea în instanță la un tribunal federal din Miami. Procesul vizează compania de producție Artists Equity, deținută de Affleck și Damon. Polițiștii cer despăgubiri compensatorii și punitive, plata cheltuielilor de judecată și o retractare publică, mai arată AP.

Film inspirat dintr-un caz real din 2016

The Rip îi are pe Affleck și Damon în rolurile unor polițiști din sudul Floridei care descoperă milioane de dolari într-o locuință. Povestea este inspirată parțial dintr-un caz real din 2016, când polițiștii au găsit peste 21 de milioane de dolari într-o casă din Miami Lakes, bani asociați unui suspect de trafic de marijuana. În timpul promovării filmului, cei doi actori au spus că s-au documentat împreună cu căpitanul Chris Casiano și cu alți ofițeri antidrog din zonă. Matt Damon declara în ianuarie că echipa filmului a vrut să înțeleagă cât mai bine relațiile și presiunea din astfel de unități operative.

Polițiștii spun că publicul îi asociază cu personajele din film

Deși numele celor doi ofițeri nu apar în producție, procesul susține că Jonathan Santana era detectivul principal al cazului real, iar Jason Smith coordona echipa de anchetă. Avocații lor afirmă că folosirea unor detalii reale creează impresia că personajele din film sunt inspirate direct din cei doi polițiști. Potrivit plângerii, rude, colegi și prieteni au ajuns să creadă că ofițerii ar fi implicați în infracțiunile prezentate în film. Printre acestea se numără furtul banilor confiscați, colaborarea cu carteluri, incendiere intenționată, încălcarea procedurilor polițienești și uciderea unui agent federal.

Compania de producție respinge acuzațiile

Avocații Artists Equity au refuzat să comenteze cazul pentru Associated Press. Totuși, într-un răspuns transmis anterior reclamanților, compania a susținut că filmul nu pretinde că spune povestea reală a incidentului și nu prezintă persoane reale. Potrivit producătorilor, acest lucru este precizat și într-un disclaimer inclus în generic. Apărarea mai susține că polițiștii nu au identificat clar niciun personaj care să fie bazat direct pe ei, ceea ce face dificilă demonstrarea prejudiciului invocat. Filmul The Rip, regizat de Joe Carnahan, a fost lansat în ianuarie pe Netflix și are în prezent un scor de 78% pe platforma Rotten Tomatoes.