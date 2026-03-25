Primăria Sectorului 1 schimbă modul de salubrizare, după expirarea contractului cu Romprest / Vrea control direct pe mătură

Primăria Sectorului 1 anunță că pregătește reorganizarea completă a serviciului de salubrizare, după expirarea contractului actual cu compania Romprest, programată pentru 30 iunie 2026.

Un proiect aflat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local din 31 martie propune un nou model de gestionare a serviciilor, bazat pe un sistem mixt, care împarte responsabilitățile între administrația locală și operatori privați.

Primăria va avea societate proprie pentru curățare

Potrivit proiectului, activitățile de salubrizare stradală — măturat, spălat, stropit, deszăpezire și intervenții în caz de polei — vor fi gestionate direct de Primărie, printr-o societate proprie.

„Proiectul propune un model mixt în alegerea modalității de gestionare a serviciilor de salubrizare, cu responsabilități separate.

Gestiune directă, printr-o societate proprie a Primăriei, pentru măturatul, spălatul și stropitul străzilor, dar și pentru deszăpezire și intervenții în caz de polei.

Gestiune delegată, prin selectarea unui operator privat într-o procedură competitivă (licitație), pentru colectarea separată și transportul deșeurilor menajere și similare”, se arată în comunicatul Primăriei Sectorului 1.

Primăria motivează această decizie prin nevoia de reacție rapidă, control mai bun al costurilor și utilizarea eficientă a fondurilor publice, fără cheltuieli suplimentare, precum taxele de staționare a utilajelor în sezonul rece.

Colectarea deșeurilor va fi atribuită prin licitație

În schimb, colectarea și transportul deșeurilor menajere vor fi delegate unui operator privat, selectat printr-o procedură de licitație.

Primăria consideră că acest serviciu necesită infrastructură complexă și capacitate operațională ridicată, motiv pentru care va rămâne în sarcina unui operator specializat, ales pe baza unor criterii transparente.

Totul a pornit de la un studiu de eficacitate

Studiul de oportunitate care stă la baza proiectului analizează mai multe scenarii și concluzionează că modelul mixt oferă cel mai bun echilibru între costuri, control și sustenabilitate.

Astfel, investițiile publice vor fi concentrate pe curățenia stradală, în timp ce serviciile de colectare a deșeurilor vor fi externalizate, pentru a reduce presiunea asupra bugetului local.

Taxă pentru gunoi, din 2027

Noul sistem va introduce, începând cu 2027, o taxă pentru colectarea deșeurilor menajere, care va fi suportată de locuitorii Sectorului 1.

Măsura vine în contextul obligațiilor europene și naționale privind aplicarea principiului „plătește pentru cât arunci”. Taxa va acoperi exclusiv activitățile legate de gestionarea deșeurilor — de la colectare și transport, până la sortare, tratare și depozitare.

Autoritățile precizează că nivelul taxei nu va depăși tarifele practicate deja în celelalte sectoare ale Capitalei și că, în prezent, sunt în derulare consultări cu asociațiile de proprietari.

Separarea costurilor este un avantaj suplimentar

Noua organizare va permite și o delimitare clară a cheltuielilor: banii colectați din taxa de salubrizare vor fi utilizați exclusiv pentru gestionarea deșeurilor, fără a acoperi costurile curățeniei stradale.

Prin această reformă, administrația locală urmărește să creeze un sistem mai eficient, transparent și adaptat cerințelor actuale privind gestionarea deșeurilor și utilizarea fondurilor publice.