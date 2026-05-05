LinkedIn, acuzată că pune drepturile GDPR în spatele unui abonament plătit

LinkedIn, rețeaua profesională deținută de Microsoft, se confruntă cu o nouă plângere privind protecția datelor, de data aceasta în Austria, potrivit Euractiv.

În centrul disputei se află o funcție aparent banală: posibilitatea de a vedea cine ți-a vizitat profilul. LinkedIn oferă această informație doar utilizatorilor cu abonament premium, respingând solicitările de acces la date formulate de utilizatorii fără abonament — o practică pe care organizația europeană pentru drepturi digitale Noyb o consideră o încălcare directă a GDPR.

„Firmelor recunosc importanța protecției datelor doar atunci când vor să vândă date”

Plângerea, depusă luni de o persoană anonimă din Austria și susținută de Noyb, invocă articolul 15 din Regulamentul general privind protecția datelor, care garantează oricărui cetățean european dreptul de a obține gratuit o copie a datelor sale personale.

Conform Noyb, LinkedIn recunoaște implicit valoarea acestor date – le oferă abonaților plătitori – dar refuză să le furnizeze celor care cer accesul în temeiul legii.

„Este absurd că firmele par să recunoască importanța protecției datelor doar atunci când vor să vândă date”, spune Martin Baumann, avocat specializat în protecția datelor, Noyb.

Noyb vrea un răspuns clar de la LinkedIn

Noyb a anunțat că va solicita autorității austriece pentru protecția datelor să oblige LinkedIn să furnizeze un răspuns complet la cererea reclamantului și va insista pentru aplicarea unei sancțiuni dacă autoritatea confirmă încălcarea.

Amenzile prevăzute de GDPR pot ajunge până la 4% din cifra de afaceri anuală globală a companiei.

LinkedIn a mai fost amendată anterior

Nu este prima dată când LinkedIn se vede în fața unor acuzații grave legate de protecția datelor.

În octombrie 2024, autoritatea irlandeză de supraveghere a protecției datelor – competentă pentru LinkedIn la nivel european, întrucât compania are sediul european în Irlanda – a amendat platforma cu 310 milioane de euro, după ce a constatat mai multe încălcări ale legislației privind prelucrarea datelor utilizatorilor în scopul publicității comportamentale.

O întrebare de principiu

Noul dosar ridică o întrebare de principiu cu implicații mai largi pentru industria tech: până unde poate o companie să condiționeze exercitarea unui drept fundamental – accesul la propriile date – de plata unui abonament comercial?

Răspunsul autorităților de supraveghere europene ar putea crea un precedent cu efecte semnificative asupra modelelor de business ale platformelor digitale.

LinkedIn nu a oferit un comentariu până la ora publicării acestui articol.