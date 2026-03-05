Prima pagină » Social » MAE: 250 de români au fost aduși joi în țară din Dubai

MAE: 250 de români au fost aduși joi în țară din Dubai

Două curse aeriene din Dubai au ajuns joi pe Aeroportul Otopeni aducând în țară 250 de persoane din Emiratele Arabe Unite, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe (MAE).
MAE: 250 de români au fost aduși joi în țară din Dubai
ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
05 mart. 2026, 12:15, Social

Prima cursă, operată de compania FlyDubai, a aterizat la ora 0.17, având la bord 138 de pasageri români.

Cea de-a doua cursă, operată de aceeași companie, a aterizat la ora 8.30, transportând 112 pasageri români.

O altă aeronavă a decolat în cursul zilei de joi din Dubai cu destinaţia Bucureşti.

MAE informează că dintre cetăţenii români care şi-au anunţat prezenţa şi au solicitat asistenţă consulară s-au întors în ţară 744 de persoane.

Celula de Criză a MAE, prin intermediul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare ale României din regiune, menţine contactul cu cetăţenii români afectaţi de conflictul din Orientul Mijlociu, precum şi cu autorităţile statelor din regiune şi va continua să acorde asistenţă şi protecţie consulară, cu prioritizarea siguranţei cetăţenilor români, în funcţie de evoluţia situaţiei de securitate, transmite ministerul.

Recomandarea video

Cum l-a transformat Oana Lasconi pe dictatorul criminal Ali Khamenei într-un ”lider feminist și moral” pe Instagram: Relativizarea masacrelor din “perspectivă marxistă”, cu retorică violentă și teorii ale conspirației
G4Media
Un client a comandat un BOLT din București în Poiana Brașov. Cât a plătit pentru cursa de 191 km
Gandul
BREAKING! Cosmin Seleși, internat în spital: 'Medicii sunt încă rezervați în privința evoluției'
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
Prima confirmare oficială din Iran că americanii au lovit necruțător când au atacat Teheranul: „Vor ajunge să regrete amarnic”
Libertatea
Zodia care poate avea mari probleme de sănătate în luna mai. Neti Sandu: „Faceți un control!”
CSID
VIDEO | Primele imagini OFICIALE cu Dacia Striker, noul crossover al mărcii românești
Promotor