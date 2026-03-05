MAE: 250 de români au fost aduși joi în țară din Dubai

Prima cursă, operată de compania FlyDubai, a aterizat la ora 0.17, având la bord 138 de pasageri români.

Cea de-a doua cursă, operată de aceeași companie, a aterizat la ora 8.30, transportând 112 pasageri români.

O altă aeronavă a decolat în cursul zilei de joi din Dubai cu destinaţia Bucureşti.

MAE informează că dintre cetăţenii români care şi-au anunţat prezenţa şi au solicitat asistenţă consulară s-au întors în ţară 744 de persoane.

Celula de Criză a MAE, prin intermediul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare ale României din regiune, menţine contactul cu cetăţenii români afectaţi de conflictul din Orientul Mijlociu, precum şi cu autorităţile statelor din regiune şi va continua să acorde asistenţă şi protecţie consulară, cu prioritizarea siguranţei cetăţenilor români, în funcţie de evoluţia situaţiei de securitate, transmite ministerul.