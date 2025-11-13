Prima pagină » Sport » Legendele clubului Bayern Munchen, Ribéry și Robben, revin pe teren, la un turneu demonstrativ organizat în ianuarie 2026

Legendele clubului Bayern Munchen, Ribéry și Robben, revin pe teren, la un turneu demonstrativ organizat în ianuarie 2026

Clubul de fotbal german Bayern Munchen a anunțat joi organizarea unui turneu demonstrativ care va reuni legende ale fotbalului mondial, printre care vedetele clubului, Franck Ribéry și Arjen Robben. Intitulat Legends Cup, turneul este programat să se desfășoare pe 18 ianuarie 2026.
Legendele clubului Bayern Munchen, Ribéry și Robben, revin pe teren, la un turneu demonstrativ organizat în ianuarie 2026
sursă foto: Bayern Munchen
Petre Apostol
13 nov. 2025, 17:57, Sport

Turneul este conceput în stilul vechilor competiții de sală și va reuni echipe legendare ale fotbalului european, printre care Real Madrid, Juventus, Celtic și Eintracht Frankfurt.

Vedetele lui Bayern, Franck Ribéry și Arjen Robben, vor reveni pe teren, iar pe bancă echipei germane se va afla Philipp Lahm, căpitanul campioanei mondiale din 2014.

„Sunt foarte încântat să fiu din nou pe banca FC Bayern la acest turneu. E mereu special să-mi revăd foștii colegi și prieteni – fiecare întâlnire aduce amintiri frumoase. Legends Cup reunește multe figuri cunoscute ale fotbalului mondial și oferă o experiență unică pentru fani. Ne dorim să jucăm cu bucurie, spirit de echipă și, desigur, să câștigăm trofeul – așa cum am făcut la Beckenbauer Cup”, a declarat Philipp Lahm, într-un comunicat al clubului FC Bayern.

Bayern Munchen a organizat anul acesta o competiție destinată legendelor, Beckenbauer Cup, eveniment desfășurat în martie pentru a marca 125 de ani de existență a clubului și pentru a-l omagia pe regretatul Franz Beckenbauer.

Bayern a cucerit atunci trofeul respectivei întreceri, în fața a 9.500 de spectatori, după o victorie clară, 4–0, împotriva legendelor lui Real Madrid (cu Iker Casillas și Pepe în echipă).

Zodia care a avut un 2025 de coșmar, dar care își schimbă radical viața până pe 16 noiembrie, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Gandul
MAI a oprit filmările producției lui Pavel Bartoș în Oradea. DECIZIA luată după investiția de 1,5 milioane €: 'Am venit și cu bani de acasă'
Cancan
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport
Noi acuzații la adresa dr. Cristian Andrei: alte șapte femei povestesc abuzuri în timpul ședințelor de terapie, în cazuri întinse pe 20 de ani
Libertatea
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
CSID
Lista neagră a mașinilor SH: Care sunt cele mai periculoase și stricăcioase mașini la mâna a doua
Promotor