Legendele clubului Bayern Munchen, Ribéry și Robben, revin pe teren, la un turneu demonstrativ organizat în ianuarie 2026

Turneul este conceput în stilul vechilor competiții de sală și va reuni echipe legendare ale fotbalului european, printre care Real Madrid, Juventus, Celtic și Eintracht Frankfurt.

Vedetele lui Bayern, Franck Ribéry și Arjen Robben, vor reveni pe teren, iar pe bancă echipei germane se va afla Philipp Lahm, căpitanul campioanei mondiale din 2014.

„Sunt foarte încântat să fiu din nou pe banca FC Bayern la acest turneu. E mereu special să-mi revăd foștii colegi și prieteni – fiecare întâlnire aduce amintiri frumoase. Legends Cup reunește multe figuri cunoscute ale fotbalului mondial și oferă o experiență unică pentru fani. Ne dorim să jucăm cu bucurie, spirit de echipă și, desigur, să câștigăm trofeul – așa cum am făcut la Beckenbauer Cup”, a declarat Philipp Lahm, într-un comunicat al clubului FC Bayern.

Bayern Munchen a organizat anul acesta o competiție destinată legendelor, Beckenbauer Cup, eveniment desfășurat în martie pentru a marca 125 de ani de existență a clubului și pentru a-l omagia pe regretatul Franz Beckenbauer.

Bayern a cucerit atunci trofeul respectivei întreceri, în fața a 9.500 de spectatori, după o victorie clară, 4–0, împotriva legendelor lui Real Madrid (cu Iker Casillas și Pepe în echipă).