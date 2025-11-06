Guardiola va bifa duminică 1000 de meciuri ca antrenor în partida cu Liverpool, din Premier League

Guardiola se alătură astfel unui club exclusivist de tehnicieni care au condus o echipă de seniori de 1000 de ori. Până acum, a câştigat 715 dintre cele 999 de partide, fiind recunoscut nu doar ca un antrenor de succes, ci şi pentru stilul de joc spectaculos şi ofensiv impus echipelor sale.

„Să ajungi la 1000 de meciuri ca antrenor este ceva foarte special pentru mine. Când am început la Barcelona B, nu m-am gândit niciodată la această cifră. Vrei doar să faci o treabă bună, să joci fotbalul corect şi să vezi ce se întâmplă. Am avut norocul de a lucra pentru trei cluburi extraordinare: Barcelona, Bayern Munchen şi Manchester City, unde am avut sprijin complet. Sunt foarte mândru de cariera mea şi de trofeele câştigate. Nu aş schimba niciun moment”, a declarat Guardiola, într-un comunicat al clubului din Manchester, remis joi.

Până acum, Guardiola a câştigat 40 de trofee majore în cariera sa, aproximativ unul la fiecare 25 de meciuri. La Manchester City, a obţinut 18 titluri în 549 de meciuri, inclusiv şase titluri în Premier League, patru consecutive – un record în istoria fotbalului englez. Primul titlu Premier League câştigat de City sub comanda sa a adus 100 de puncte, un record care încă rezistă.

La nivel internaţional, Guardiola a condus City la victorii istorice în Champions League, UEFA Super Cup şi FIFA Club World Cup. În competiţiile interne, a câştigat două FA Cup, patru League Cup şi trei Community Shield. Sezonul 2022/23 a adus echipei Tripla Europeană: Premier League, FA Cup şi Champions League, performanţă realizată de doar nouă cluburi din Europa.

Înainte de venirea la City, reputaţia lui Guardiola era deja consolidată prin succesele de la Barcelona şi Bayern Munchen. La Barcelona, în patru sezoane cu prima echipă, a câştigat 14 trofee (3 titluri La Liga şi 2 Champions League) şi a înregistrat 179 de victorii în 247 de meciuri, după ce câştigase 28 de meciuri din 42 cu Barcelona B. La Bayern Munchen, a adăugat 7 trofee în trei sezoane, cu 121 de victorii în 161 de partide.