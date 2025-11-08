Mihai Silvășan ajunge sâmbătă la meciul 500 ca antrenor principal al U-BT Cluj-Napoca

Numele lui MIhai Silvășan este legat de cel al echipei clujene. „După o carieră întreagă în care a fost căpitanul echipei și un simbol al loialității față de U și de culori, Mihai Silvășan a făcut, în 2015, pasul către o nouă etapă a carierei sale, alăturându-se staff-ului condus de Marcel Țenter. A fost începutul unui drum care avea să scrie istorie”, potrivit unui comunicat al clubului.

După un sezon, el a devenit antrenor principal și, chiar dacă era la prima experiență în această postură, sezonul de debut a fost unul de poveste, reușind să câștige toate trofeele puse la bătaie pe plan intern: SuperCupa României, Cupa României și Campionatul Național.

În România, Silvășan a condus-o pe U-BT în 325 de partide în Liga Națională de Baschet Masculin, 34 în Cupa României și în 5 finale ale SuperCupei României. Din totalul de 364 de meciuri, U-BT a ieșit victoriasă în 301 rânduri. Mai mult, cu Silvășan pe bancă, U-BT nu a pierdut nicio finală: 16 din 16 trofee câștigate (6 în LNBM, 5 în Cupa României, 5 în SuperCupa României).

Aventura europeană

Aventura europeană pentru Silvășan ca principal a început în același sezon în care reușea tripla pe plan intern. În încercarea de a ajunge în grupele FIBA Basketball Champions League, U-BT era învinsă de Ușak Sportif, astfel că Mihai Silvășan îi conducea pe clujeni în grupele FIBA Europe Cup, unde în Faza I a competiției ocupa locul 2 în grupă, cu 5 victorii din 6 meciuri. În Faza a II-a a acelei stagiuni, U-BT încheia aventura europeană pe locul 3 în grupă, cu 2 victorii din 6 meciuri.

În sezonul 2017-2018 urmat o nouă încercare de a ajunge în grupele FIBA Basketball Champions League, însă și de această dată adversarii s-au dovedit a fi mai buni, de data aceasta nemții de la Ludwisburg impunându-se în dublă manșă. În FIBA Europe Cup, U-BT a jucat 12 partide în grupe, plus partidele tur-retur cu Donar Groningen, când olandezii s-au impus.

În sezonul 2018-2019, Silvășan o antrena pe U-BT în doar două partide în FIBA Europe Cup, cele din turul 2 preliminar, când Ironi Ness Ziona se impuneau și se calificau în faza următoare.

În perioada 2019–2021, Mihai Silvășan a fost antrenor secund alături de Duško Vujošević

Sezonul 2019-2020 a fost întrerupt brusc de pandemia de Covid-19. La momentul suspendării competițiilor, după 12 meciuri disputate în grupă, U-BT câștigase partida tur cu Medi Bayreuth, însă pierduse manșa retur, chiar cu o zi înainte ca toate competițiile să fie oprite.

„După un an de pauză cauzată de pandemie, U-BT a făcut pasul cel mare în FIBA Basketball Champions League. Deși fără statut de favorită, echipa a trăit un sezon de poveste, cu reveniri spectaculoase și meciuri memorabile, reușind să ajungă până în sferturile de finală. Duelurile din sferturi cu MHP Ludwigsburg au fost primele disputate cu casa închisă în BTarena, iar atmosfera creată de fanii clujeni a devenit un reper în competiție. Performanța a adus clubul în atenția presei și a comunității baschetului european”, transmite clubul clujean.

Din 2022 și până în prezent, Mihai Silvășan a condus U-BT în BKT EuroCup, competiție în care echipa a reușit să se califice de două ori consecutiv în sferturile de finală.

În plus, începând cu acest an, când U-BT este prima echipă românească participantă în Liga Adriatică, Silvășan are 4 meciuri ca principal, reușind să obțină două victorii.

Pe lângă postul de antrenor principal al U-BT, începând cu decembrie 2023, Silvășan este antrenorul Echipei Naționale a României.