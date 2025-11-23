Mikaela Shiffrin a fost din nou intangibilă la Gurgl (Austria). S-a înregistrat același podium ca la etapa din 2024, Mikaela Shiffrin fiind urmată de Lara Colturi (Albania) și Camille Rast (Elveția).

Lara Colturi a încheiat pe locul 2, cu o întârziere de +1.23 secunde. Camille Rast, campioană mondială en-titre, s-a sitat pe locul 3, la 1.41 secunde de câștigătoare.

Rezultatele primelor trei clasate:

1. Mikaela Shiffrin (SUA) – 1:48.11 minute

• Manșa 1: 54.22 (1)

• Manșa 2: 53.89 (1)

2. Lara Colturi (Albania) – 1:49.34 (+1.23)

• Manșa 1: +0.31 (2)

• Manșa 2: +0.92 (10)

3. Camille Rast (Elveția) – 1:49.52 (+1.41)

• Manșa 1: +0.48 (3)

• Manșa 2: +0.93 (11)

Locurile 4–10:

4. Wendy Holdener (Elveția) – 1:49.70 (+1.59)

5. Paula Moltzan (SUA) – 1:49.85 (+1.74)

6. Katharina Truppe (Austria) – 1:50.16 (+2.05)

7. Lena Dürr (Germania) – 1:50.34 (+2.23)

8. Sara Hector (Suedia) – 1:50.35 (+2.24)

9. Emma Aicher (Germania) – 1:50.90 (+2.79)

10. Anna Swenn Larsson (Suedia) – 1:50.95 (+2.84)

Shiffrin își continuă astfel startul perfect de sezon, după victoria de la Levi. Lara Colturi confirmă forma excelentă cu al doilea podium consecutiv. Camille Rast revine și ea în topul mondial, bifând primul podium al sezonului.