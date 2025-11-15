Shiffrin domină prima manșă în prima probă de slalom din Cupa Mondială a sezonului olimpic

Vedeta americană a înregistrat cele mai rapide timpuri intermediare în trei dintre cele patru secțiuni ale traseului Levi Black și a terminat cu 1,08 secunde înaintea Lara Colturi, care s-a clasat pe locul al doilea.

Colturi, o sportivă de origine italiană care concurează pentru Albania, a câștigat 0,15 secunde față de timpul lui Shiffrin în ultima secțiune. Colturi a împlinit 19 ani sâmbătă.

Germana Lena Duerr s-a clasat pe locul al treilea, iar campioana Cupei Mondiale la slalom, Zrinka Ljutic din Croația, pe locul al patrulea. Doar șapte concurente aveau mai puțin de două secunde de recuperat în a doua manșă de sâmbătă, scrie Associated Press.

Coechipiera lui Shiffrin, Paula Moltzan, care a terminat pe locul al doilea în slalomul uriaș de deschidere a sezonului din Austria, acum trei săptămâni, a terminat la 2,46 secunde de lider.

Shiffrin, în fața tuturor concurentelor

Shiffrin s-a remarcat în special în secțiunea de mijloc, unde a câștigat câteva zecimi de secundă față de toate concurentele la fiecare intercalare.

„A fost cea mai bună cursă pe care am putut-o face, a fost aproape perfectă”, a spus Shiffrin, calificând-o drept „o senzație minunată” să reproducă unele dintre cele mai bune performanțe ale sale din antrenamente.

„Pe parcursul întregii pregătiri de vară m-am concentrat foarte mult pe slalomul uriaș, așa că nu am avut prea multe zile de slalom”, a spus americanca, care s-a clasat pe locul patru în GS în octombrie.

„Dar când m-am antrenat la slalom, era foarte important să dau maximum de calitate și intensitate la fiecare cursă”.

Sportiva a anunțat că își va reduce programul

Recuperată după un accident înfricoșător la slalomul uriaș de acum un an, Shiffrin a anunțat înainte de sezon că intenționează să-și reducă programul la slalom și GS, și poate super-G, în perspectiva Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano Cortina din februarie.

Shiffrin a câștigat medalia de aur olimpică la slalom în 2014 și la GS patru ani mai târziu.

Shiffrin a obținut opt dintre cele 101 victorii record în Cupa Mondială în slalomul tradițional de deschidere a sezonului din Laponia, unde câștigătorul primește un ren ca premiu.

Niciun alt schior în afară de Shiffrin sau Petra Vlhova din Slovacia nu a câștigat cursa în cele 13 ediții de atunci, de când campioana generală Tina Maze a triumfat în 2014.

Vlhova, care este campioană olimpică la slalom, încă se recuperează după accidentarea la genunchi suferită în ianuarie 2024.