Un fost jucător antrenat de Gheorghe Hagi este noul antrenor de la Oțelul Galați după demisia lui Laszlo Balint

Stjepan Tomas, în vârstă de 50 de ani, a semnat un contract valabil până la finalul actualului sezon competițional, cu opțiune de prelungire, a anunțat clubul din Galați.

Cu o experiență importantă în fotbalul european și în zona Orientului Mijlociu, Tomas a pregătit de-a lungul carierei formații precum Antalyaspor, Rizespor, Göztepe, Sheriff Tiraspol sau NK Osijek, acumulând experiență atât în competiții interne, cât și în cupele europene. Ultima echipă antrenată este Al-Okhdood Club din primul eșalon al Arabiei Saudite.

În calitate de jucător, Stjepan Tomas a fost timp de 18 ani internațional al Croației, țară pentru care a îmbrăcat de 49 de ori tricoul primei reprezentative. Fost fundaș central, a activat la Dinamo Zagreb, Vicenza, Como, Fenerbahçe, Galatasaray, Rubin Kazan, Gaziantepspor și Bucaspor.

În 2005, ca jucător al Galatei, acolo unde antrenor era Gheorghe Hagi, a cucerit Cupa Turciei, iar în 2008, la Rubin Kazan, a fost coleg cu fostul mijlocaș central al Oțelului Gabriel Giurgiu.

„Am vorbit inclusiv cu Gică Hagi”

„Sunt mândru de noua provocare a carierei mele, am cules foarte multe informații despre clubul Oțelul, am vorbit inclusiv cu Gică Hagi despre Oțelul și vin aici cu inima larg deschisă. Știu că ați câștigat campionatul și că ați jucat mulți ani în cupele europene și îmi doresc să revenim acolo. Acum echipa nu traversează cea mai bună perioadă, dar vreau să le ofer toată încrederea jucătorilor, să le arăt că pot mai mult. Îmi doresc ca suporterii gălățeni să vină în număr cât mai mare la stadion, să susțină echipa și să se bucure de fotbalul pe care îl vom produce. Îmi place ca echipa mea să atace, ba chiar îmi place să controleze fiecare partidă”, a spus Stjepan Tomas.

Stjepan Tomas vine la Oțelul alături de asistenții săi Vlado Smit (antrenor secund) și Lidio Melis (preparator fizic).

Laszlo Balint și-a anunțat sâmbătă seara demisia din postul de antrenor al Oțelului Galați. Anunțul a fost făcut imediat după ce echipa a pierdut acasă cu Csikszereda, scor 2-3.