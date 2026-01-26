Prima pagină » Sport » Andrei Vlad, fost portar la FCSB, se desparte de clubul kazah Aktobe

Portarul român Andrei-Daniel Vlad (26 de ani), remarcat la FCSB, s-a despărțit de clubul kazah de primă ligă Aktobe, după un an petrecut la echipă.
26 ian. 2026

„Portarul român în vârstă de 26 de ani, Andrei-Daniel Vlad, a părăsit pe cale amiabilă clubul de fotbal Aktobe. (…) Îi mulțumim portarului pentru munca depusă și îi dorim mult succes în continuarea carierei sale”, a transmis clubul luni, printr-un comunicat oficial pe rețelele de socializare.

Andrei Vlad semnase cu Aktobe la începutul anului 2025, după despărțirea de FCSB.

Portarul originar din Târgoviște a evoluat în 28 de meciuri în toate competițiile pentru Aktobe. Acesta a bifat 9 partide fără gol primit.

Aktobe ocupă locul 5 în clasamentul Superligii din Kazahstan.

Conform platformei de specialitate Transfermarkt, Vlad are o cotă de piață de 400.000 de euro.

Andrei Vlad fusese transferat de FCSB în 2017 de la Universitatea Craiova. Acesta, însă, pierduse postul de titular în favoarea lui Ștefan Târnovanu și a plecat liber de contract la Aktobe.

La finalul anului 2025, Vlad a dat în judecată clubul FCSB. El reclamă că mai are de primit bani de la echipa campioană pentru perioada petrecută la clubul bucureștean.

