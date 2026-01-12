The Times: Ce urmează pentru Iran? Printre scenarii se află și cel al unui atac al SUA asupra Teheranului

Protestele în Iran au apărut pe fondul prăbușirii economiei, cetățenii fiind furioși din cauza corupției și represiunii guvernului, precum și a incompetenței acestuia.

Regimul de la Teheran se află, în prezent, într-o poziție mai fragilă, după atacurile israeliene și americane din vara trecută, care au distrus programul nuclear al Iranului și care au eliminat unele figuri cheie și au expus slăbiciunile militare.

Publicația The Times conturează șase scenarii privind evoluția situației din Iran, mai ales în contextul în care președintele american Donald Trump a anunțat că administrația sa monitorizează protestele mortale și continuă să analizeze posibile opțiuni militare.

Regimul se agață de putere

De fiecare dată când populația s-a revoltat, Republica Islamică a supraviețuit de fiecare dată, acționând strategic: a închis internetul și comunicațiile, apoi a trimis Garda Revoluționară Islamică (IRGC) și forța paramilitară voluntară Basij pentru a asigura securitatea internă.

„Regimului îi este foarte greu să facă altceva decât să se închidă în sine și să dubleze politica represivă”, a declarat Rob Macaire, ambasadorul britanic în Iran între 2018 și 2021, potrivit The Times. „Spre deosebire de 1979, când șahul nu a fost dispus să urmeze sfatul generalilor săi și să trimită armata pe străzi pentru a ucide cât mai mulți oameni, cred că acest regim ar face-o în cele din urmă. Cel mai puțin probabil lucru pe termen mediu este continuarea status quo-ului, pe care cu toții îl recunoaștem ca fiind nesustenabil”, a continuat Macaire.

Regimul se divide pentru a supraviețui

Ayatollahul Ali Khamenei este lider suprem de 36 de ani și a început deja procesul de identificare a unui succesor pentru momentul în care va muri, declanșând rivalități în cadrul regimului.

Rapoartele serviciilor secrete occidentale și președintele Trump au sugerat inclusiv că ar putea fugi din țară în fața protestelor tot mai intense. Dacă Ali Khamenei ar intra în exil, regimul ar putea continua să existe, propunând un nou lider și susținând că s-a reformat.

„Oamenii au făcut paralele cu Venezuela, dar acest lucru nu este înțelept. Liderul suprem poate fi înlocuit. Există IRGC, care era acolo, iar dacă el ar fi fost eliminat, îndepărtat, eliminat, numiți-l cum doriți, atunci ar fi fost înlocuit într-un timp relativ scurt pentru a menține regimul la putere. Pentru a elimina complet regimul, este nevoie de fisuri din interior, posibil anunțate de Basij, care începe să ezite, să refuze [să se supună ordinelor] sau să dispară. Acest lucru ar anunța începutul fricii”, a spus Roger Macmillan, fost director al Iran International, potrivit sursei citate.

Gărzile Revoluționare preiau controlul

Un alt scenariu menționat de The Times este ca ierarhia clericală să fie înlăturată de Gărzile Revoluționare, ceea ce ar însemna, în esență, că țara ar fi sub control militar.

Gărzile au fost mult timp cei mai bine pregătiți și echipați soldați ai regimului, dar dețin și o bază de putere substanțială, cu interese în afaceri și canale media.

„Ceea ce vedem acum este o dependență mai mare de IRGC și de unitățile de elită”, a spus Macmillan. „IRGC este format din indivizi ideologic dedicați, nemiloși, ticăloși și răi, dar, desigur, ei au investiții economice și ideologice în stat”, a subliniat acesta.

Statele Unite bombardează Iranul

Un alt scenariu menționat de The Times este cel în care Statele Unite ar bombarda Iranul, în contextul în care președintele american Donald Trump a amenințat că „va lovi Iranul cu putere, acolo unde doare”, dacă regimul va continua să ucidă demonstranți.

„Dacă vor avea loc atacuri militare împotriva țintelor de securitate ale regimului… atunci cred că vom intra într-o fază foarte imprevizibilă, dar este posibil ca lucrurile să nu se desfășoare neapărat așa cum și-ar dori sursele externe”, a spus Macaire.

În replică, oficialii de la Teheran au avertizat că bazele militare și comerciale americane din regiune vor fi considerate drept ținte legitime dacă Statele Unite vor interveni militar în Iran, pe fondul protestelor.

Schimbarea regimului

În contextul protestelor din Iran, există totuși posibilitatea ca regimul să se prăbușească. Forțele de securitate ar putea pierde curajul de a-și ucide concetățenii și fie să se retragă, fie să ajute populația, notează The Times.

„Artesh [armata iraniană] este mai naționalistă și mai probabil să fie neutră. În ultimele săptămâni, au fost foarte puține comentarii [din partea lor]. Basij sunt vulnerabili din punct de vedere economic. Nu este foarte bine antrenat. Este format din huligani, iar majoritatea acestor huligani vor dispărea când vor fi confruntați”, a spus Macmillan.

Revenirea lui Reza Pahlavi

Ultimul scenariu menționat de The Times este cel în care Reza Pahlavi, fiul fostului șah al Iranului fugit din țară în urmă cu peste 40 de ani, revine.

„Sunt pregătit să mă întorc în Iran cu prima ocazie posibilă. Deja îmi fac planuri în acest sens”, a declarat duminică pentru Fox News Reza Pahlavi.

Macmillan a subliniat că se aud strigăte de „trăiască șahul” în timpul protestelor, nu doar în statele europene, ci și în Iran. O variantă pentru ca Pahlavi să revină ar fi ca oponenții regimului să preia controlul asupra unui oraș iranian în care el să se simtă în siguranță să se întoarcă și să creeze o bază de putere alternativă.

Violențele din Iran au atins un nivel maxim în weekendul care tocmai a trecut. Potrivit Human Rights Activists News Agency, peste 544 de iranieni au murit în timpul violențelor.