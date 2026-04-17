Nicușor Dan, după videoconferința privind libertatea navigației maritime în Strâmtoarea Ormuz: Accentul a fost pus pe asigurarea redeschiderii și securizării pe termen lung a rutelor maritime

Într-un mesaj postat pe rețeaua X, președintele Nicușor Dan a menționat ce subiecte au fost discutate în cadrul acestei reuniuni virtuale.

„Astăzi am participat la reuniunea virtuală a noii Inițiative privind libertatea navigației maritime în Strâmtoarea Ormuz, găzduită de președintele Franței și de prim-ministrul Regatului Unit. Am discutat despre cooperarea în domeniul securității, lanțurile de aprovizionare critice și sprijinul acordat industriei, în contextul eforturilor comune de a restabili libertatea de navigație în strâmtoare și de a atenua impactul economic”, a scris Nicușor Dan pe X.

I took part today in the virtual meeting of the new Strait of Hormuz Maritime Freedom of Navigation Initiative, hosted by the President of France and the Prime Minister of the UK. We discussed security cooperation, critical supply chains and support to industry, in the context… pic.twitter.com/SKy6oWICZr — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) April 17, 2026

Șeful statului a mai adăugat faptul că punctul central al discuțiilor a fost cel privind sprijinirea încetării focului în regiune.

„Accentul a fost pus pe sprijinirea încetării focului în regiune și pe asigurarea redeschiderii și securizării pe termen lung a rutelor maritime, completând eforturile diplomatice în curs de desfășurare pentru consolidarea păcii”, se arată în mesajul postat de președinte.

Mesajul transmis de Nicușor Dan pe rețelele sociale vine la scurt timp după ce premierul britanic Keir Starmer a declarat vineri că, imediat ce condițiile vor permite, Regatul Unit și Franța vor lansa o misiune militară cu rol strict defensiv în Strâmtoarea Ormuz, cu scopul de a proteja libertatea de navigație.

Starmer a spus, conform Sky News, că misiunea defensivă ar urma să acționeze pentru curățarea minelor și protejarea transportului maritim în zona Strâmtorii Ormuz.

De asemenea, el l-a susținut pe președintele Franței, Emmanuel Macron, în remarcile sale, spunând că „întreaga lume trebuie să vadă o soluție aici”.

Redeschiderea căii navigabile cruciale trebuie să se bazeze pe „o propunere atât durabilă, cât și fezabilă”, spune el.

Ministrul iranian de externe: Trecerea prin strâmtoarea Ormuz este „complet deschisă” în timpul armistițiului

Videoconferința a avut loc în timp ce Iranul a anunţat redeschiderea ”completă” a Strâmtorii Ormuz pe toată durata armistiţiului.

Trecerea prin strâmtoare se va face pe ruta coordonată anunțată de Organizația Portuară și Maritimă a Iranului, în conformitate cu încetarea focului din Liban, a declarat ministrul iranian de externe Abbas Araghchi.

În urma anunțului Iranului că strâmtoarea Ormuz va rămâne deschisă, președintele Donald Trump a publicat răspunsul său într-o postare scrisă cu majuscule pe aplicația sa, Truth Social.

„IRANUL TOCMAI A ANUNȚAT CĂ STRÂMTOAREA IRAN ESTE COMPLET DESCHISĂ ȘI ESTE GATA DE TRECEREA COMPLETĂ. MULȚUMESC!”, a scris Trump.

Acesta a mai transmis că blocada impusă de Statele Unite navelor și porturilor iraniene va „rămâne pe deplin în vigoare”, în ciuda anunțului Teheranului privind redeschiderea strâmtorii pentru traficul maritim.