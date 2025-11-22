Accident pe A10 în Alba: patru mașini s-au ciocnit, o femeie a rămas încarcerată

Cinci persoane au fost evaluate medical la fața locului.

Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit pe autostrada A10 după ce a primit apelul de urgență. Potrivit informațiilor preliminare, în accident erau implicate cinci autoturisme, iar o persoană conștientă era încarcerată.

La sosirea forțelor de intervenție, pompierii au descoperit că în accident sunt implicate patru autoturisme.

Într-unul dintre acestea, o femeie era încarcerată, conștientă și cooperantă. Pompierii au intervenit pentru extragerea persoanei din autoturism.

Din accident au rezultat cinci persoane care au fost evaluate medical la locul accidentului, prezentând răni minore.

Persoana încarcerată a fost scoasă din autoturism și predată echipajelor medicale pentru evaluare și asistență medicală.

La locul accidentului au intervenit o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD TIM, două echipaje SMURD suplimentare și o ambulanță SAJ.