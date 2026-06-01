Un bărbat care a mers la sală a adormit în timpul încălzirii. El a fost trezit după șapte ore de somn

Un bărbat a adormit în timp ce făcea mișcări de încălzire. Potrivit imaginilor difuzate de NEXTA, incidentul s-a produs într-o sală din China.

Bărbatul venit să se antreneze la sală, a adormit la câteva minute după ce a început încălzirea. El făcea mișcări în poziția întins în momentul în care a adormit.

Conform orei indicate de camera de supraveghere a sălii, bărbatul a dormit profund aproximativ șapte ore. În tot acest timp, oamenii din jur au continuat activitățile sportive și la un moment dat somnorosul a fost învelit cu un covor de sport de un angajat al sălii.

După ce a fost trezit, bărbatul s-a uitat de mai multe ori la ceas întrebându-se probabil ce s-a întâmplat.