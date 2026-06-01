„Uneori mă simt ca Miley Cyrus”. Mii de participanți la un festival de film au primit mesaje bizare după o breșă de securitate

Informațiile a peste 26.700 de clienți ar fi putut fi afectate în urma accesului neautorizat la informațiile de pe platforma de vânzare a biletelor, deținută de o companie australiană, potrivit ABC.

Aceasta reprezintă aproximativ 10% din baza de date totală a festivalului.

Unii clienți au raportat că au primit mesaje text cu emoji-uri cu fețe triste și e-mailuri despre Miley Cyrus.

Un e-mail care se pare că provine de la festivalul de film, intitulat „Incident critic de securitate”, spunea pur și simplu: „Uneori mă simt ca Miley Cyrus”.

MIFF a transmis că a luat cunoștință de această problemă vineri, iar unii clienți au început să primească mesaje trimise prin sistem sâmbătă.

„Ancheta noastră indică faptul că este posibil ca anumite informații personale ale clienților să fi fost accesate, inclusiv nume, adrese de e-mail, numere de telefon și adrese de domiciliu”, au declarat reprezentanții festivalului.

Aceștia au afirmat că ancheta privind modul în care a avut loc breșa de securitate este în curs de desfășurare și că Centrul Australian de Securitate Cibernetică a fost notificat.

Festivalul de film este un eveniment anual organizat la Melbourne, iar ediția din acest an este programată în perioada 6-23 august.