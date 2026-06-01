Prima pagină » Știri externe » „Uneori mă simt ca Miley Cyrus”. Mii de participanți la un festival de film au primit mesaje bizare după o breșă de securitate

„Uneori mă simt ca Miley Cyrus”. Mii de participanți la un festival de film au primit mesaje bizare după o breșă de securitate

Clienții Festivalului Internațional de Film de la Melbourne (MIFF) au primit mesaje text și e-mailuri ciudate după o scurgere de date legată de sistemul terț de vânzare a biletelor pentru eveniment.
„Uneori mă simt ca Miley Cyrus”. Mii de participanți la un festival de film au primit mesaje bizare după o breșă de securitate
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
01 iun. 2026, 14:45, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Informațiile a peste 26.700 de clienți ar fi putut fi afectate în urma accesului neautorizat la informațiile de pe platforma de vânzare a biletelor, deținută de o companie australiană, potrivit ABC.

Aceasta reprezintă aproximativ 10% din baza de date totală a festivalului.

Unii clienți au raportat că au primit mesaje text cu emoji-uri cu fețe triste și e-mailuri despre Miley Cyrus.

Un e-mail care se pare că provine de la festivalul de film, intitulat „Incident critic de securitate”, spunea pur și simplu: „Uneori mă simt ca Miley Cyrus”.

MIFF a transmis că a luat cunoștință de această problemă vineri, iar unii clienți au început să primească mesaje trimise prin sistem sâmbătă.

„Ancheta noastră indică faptul că este posibil ca anumite informații personale ale clienților să fi fost accesate, inclusiv nume, adrese de e-mail, numere de telefon și adrese de domiciliu”, au declarat reprezentanții festivalului.

Aceștia au afirmat că ancheta privind modul în care a avut loc breșa de securitate este în curs de desfășurare și că Centrul Australian de Securitate Cibernetică a fost notificat.

Festivalul de film este un eveniment anual organizat la Melbourne, iar ediția din acest an este programată în perioada 6-23 august.

Recomandarea video

Sondaj: Știi ce daune acoperă asigurarea ta pentru locuință?
G4Media
„Uitați-vă la Sorana cum arată!” » Am mers să vorbim cu antrenorul care a lucrat cu 3 mari campioni ai tenisului românesc: „Aici ar putea fi un secret al ei”
GSP.ro
CTP pune la îndoială acțiunile lui Nicușor Dan după incidentul de la Galați: „De ce mai expulzăm consulul rus? Ca să ia voturi domnul Dan?”
Gandul
Câte mii de euro a primit eliminatul Gigi Burger, de la Antena 1, pentru cele 11 săptămâni la Survivor 2026
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Manfred Spitzer, reputat psihiatru german, interviu pentru Libertatea despre efectele IA asupra gândirii critice: „Oamenii au fost întotdeauna ușor de păcălit”
Libertatea
Alergie sau intoleranță alimentară? Semnele de avertizare pe care mulți le ignoră până devine prea târziu
CSID
Te-ai gândit vreodată că va exista o CAMIONETĂ PORSCHE?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia