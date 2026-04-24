Surse Sky News: Guvernul pakistanez se așteaptă la reluarea negocierilor de pace dintre SUA și Iran

Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, este așteptat să sosească la Islamabad în această seară, a declarat o sursă din cadrul guvernului pakistanez pentru Sky News.
Sursa foto: iStock
Andrei Rachieru
24 apr. 2026, 15:37, Știri externe

Înaltul oficial de la Teheran urmează să călătorească însoțit de o delegație restrânsă, iar o echipă americană de logistică și securitate se află deja la Islamabad, a precizat sursa.

Aceasta a adăugat că guvernul pakistanez se așteaptă acum la o a doua rundă de negocieri de pace între Washington și Teheran.

Agențiile de știri Reuters și AP au relatat, de asemenea, despre această evoluție.

Araghchi a discutat astăzi cu omologul său pakistanez și cu șeful armatei.

Aceasta vine după ce eforturile de a organiza discuții directe între Washington și Teheran au eșuat la începutul săptămânii.

