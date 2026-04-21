Impas în negocierile SUA-Iran: Vizita lui J.D Vance în Pakistan a fost amânată și Iranul a anunțat boicotarea întalnirii

Vizita lui J.D. Vance în Pakistan, programată inițial pentru marți, a fost mai întâi întârziată, apoi suspendată după ce oficialii iranieni au anunțat că nu vor participa la negocierile pentru încheierea conflictului din Orientul Mijlociu, relatează Axios.

Agenția de presă Tasnim, a relatat că delegația Teheranului a transmis oficialilor de la Washington, prin intermediul mediatorilor pakistanezi, că nu va ajunge la Islamabad și că nu există perspective pentru participarea la discuții în viitorul apropiat.

Deși președintele Trump amenința luni că este pregătit să reia ostilitățile împotriva Iranului, declarând: „Nu avem prea mult timp. Iranul se poate transforma din nou într-o națiune puternică dacă face o înțelegere. Armata este nerăbdătoare să acționeze”, marți, a anunțat prelungirea armistițiului, invocând lipsa de unitate din cadrul statului iranian.

„Având în vedere faptul că Guvernul Iranului este serios divizat, așa cum era de așteptat, și la cererea Mareșalului Asim Munir și a Primului Ministru Shehbaz Sharif din Pakistan, ni s-a cerut să ne oprim atacul asupra Iranului până când liderii și reprezentanții acestora vor putea veni cu o propunere unificată”, transmite Trump printr-un mesaj publicat pe Truth Social.