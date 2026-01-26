Prima pagină » Life-Entertaiment » „Căluțul plângăcios” din Yiwu, fenomen viral înainte de Anul Nou Lunar

„Căluțul plângăcios” din Yiwu, fenomen viral înainte de Anul Nou Lunar

Cea mai mare piață en-gros din lume, Yiwu International Trade City, este scena unui fenomen neașteptat înainte de Anul Nou Lunar.
Sursa foto: Captură YouTube
Andrei Rachieru
26 ian. 2026, 12:59, Life-Inedit

Un cal roșu de pluș, cu expresie tristă și botezat de internauți „căluțul plângăcios”, a devenit unul dintre cele mai căutate produse festive din China, potrivit Reuters. Jucăria a atras atenția publicului exact într-un an simbolic, 2026 fiind Anul Calului de Foc în zodiacul chinezesc.

Originea „căluțului plângăcios” din Yiwu

Inițial, jucăria trebuia să aibă o expresie veselă, specifică decorațiunilor de Anul Nou Lunar. Însă o eroare de fabricație a schimbat complet destinul produsului.

„Un muncitor a cusut din greșeală gura cu susul în jos”, a explicat Zhang Huoqing, proprietara magazinului Happy Sister din Yiwu.

Deși vânzătoarea a oferit rambursarea, clientul nu a returnat jucăria, iar fotografiile cu „căluțul plângăcios” au început rapid să circule pe rețelele sociale chineze.

De ce „căluțul plângăcios” rezonează cu tinerii angajați

Mesajul simbolic al jucăriei a fost imediat adoptat de publicul tânăr.

Internauții au glumit spunând că expresia tristă a calului reprezintă chipul oamenilor la locul de muncă, în timp ce varianta zâmbitoare arată cum se simt după terminarea programului. Mulți tineri angajați din China afirmă că „căluțul plângăcios” reflectă orele lungi de muncă, presiunea profesională și stresul cotidian.

Fenomenul se înscrie într-o tendință mai largă a jucăriilor „urât-drăguțe”, devenite extrem de populare în ultimii ani. Personaje precum Labubu, monstrul cu dinți creat de Pop Mart, au pregătit terenul pentru succesul unor produse cu imperfecțiuni vizuale, dar cu încărcătură emoțională.

Lou Zhenxian, comerciant din Yiwu cu peste 25 de ani de experiență, afirmă că „aproape toți clienții cer acum calul care plânge”.

Pe fondul cererii masive, rafturile magazinului Happy Sister s-au golit rapid, iar angajații au fost nevoiți să reaprovizioneze constant. Zhang Huoqing a decis să continue producția versiunii cu față tristă.

„Acest cal care plânge se potrivește perfect realității oamenilor moderni care muncesc”, a declarat ea, confirmând că produsul va rămâne în ofertă și după Anul Nou Lunar.

