La Boița, județul Sibiu, lucrările la unul dintre cele mai complexe noduri rutiere din România continuă în ritm susținut, chiar și în condiții meteo nefavorabile.
Autostrada Sibiu-Făgăraș: 300 de muncitori mobilizați la cel mai complex nod rutier din țară
Andreea Tobias
20 feb. 2026, 14:55, Economic

Constructorul turc MAKYOL are mobilizați pe șantier aproximativ 300 de muncitori și peste 75 de utilaje. În această perioadă se execută forarea fundațiilor pentru structuri și excavații, anunță directorul general al CNAIR, Cirstian Pistol.

Tronsonul 1 al autostrăzii Sibiu-Făgăraș, de 14,2 km, include nodul rutier care va conecta A13 (Sibiu-Făgăraș), A1 (Pitești-Sibiu) și DN7, în zona Boița. Proiectul mai prevede construcția a 6 viaducte – cel mai lung de 911 metri – și a 17 poduri.

Contractul semnat cu MAKYOL are o valoare de 1,89 miliarde de lei fără TVA, finanțat prin Programul Transport. Lucrările au început în noiembrie 2025, după ce constructorul pregătise terenul, drumurile tehnologice și organizarea de șantier.

Autostrada de 68 de kilometri este împărțită în patru tronsoane, între Boița și Făgăraș, cu un drum de legătură la DN1. Termenul de finalizare prevăzut în contract este anul 2028.

