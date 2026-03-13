Duminică se trag numerele la Joker cu un report de 11,40 milioane de euro

Report la Joker de peste 58,11 milioane de lei la categoria I – echivalentul a peste 11,40 milioane de euro. La categoria a II-a a aceluiași joc se înregistrează un report de peste 253.900 de lei, adică peste 49.800 de euro.

La Loto 6/49, categoria I are un report de peste 7,26 milioane de lei, adică peste 1,42 milioane de euro. La Noroc este în joc un report cumulat de peste 4,89 milioane de lei, echivalentul a peste 961.400 de euro.

Report la Joker și Loto 6/49: mizele zilei de duminică

La Noroc Plus, categoria I are un report de peste 38.000 de lei.

La Loto 5/40, categoria I înregistrează un report de peste 68.900 de lei, adică peste 13.500 de euro.

La Super Noroc este în joc un report cumulat de peste 104.200 de lei, echivalentul a peste 20.400 de euro.

Tragerile Speciale ale Primăverii: 27.000 de câștiguri

La Tragerile Speciale Loto ale Primăverii de joi, 12 martie, Loteria Română a acordat 27.087 de câștiguri în valoare totală de peste 2,04 milioane de lei.

La tragerea Noroc de joi, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig de 111.480 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Râmnicu Vâlcea.