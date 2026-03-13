Prima pagină » Social » Duminică se trag numerele la Joker cu un report de 11,40 milioane de euro

Report la Joker de peste 11,40 milioane de euro la categoria I, duminică, 15 martie, când Loteria Română organizează noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.
sursa foto: pixabay
13 mart. 2026, 10:39, Social

Report la Joker de peste 58,11 milioane de lei la categoria I – echivalentul a peste 11,40 milioane de euro. La categoria a II-a a aceluiași joc se înregistrează un report de peste 253.900 de lei, adică peste 49.800 de euro.

La Loto 6/49, categoria I are un report de peste 7,26 milioane de lei, adică peste 1,42 milioane de euro. La Noroc este în joc un report cumulat de peste 4,89 milioane de lei, echivalentul a peste 961.400 de euro.

Report la Joker și Loto 6/49: mizele zilei de duminică

La Noroc Plus, categoria I are un report de peste 38.000 de lei.

La Loto 5/40, categoria I înregistrează un report de peste 68.900 de lei, adică peste 13.500 de euro.

La Super Noroc este în joc un report cumulat de peste 104.200 de lei, echivalentul a peste 20.400 de euro.

Tragerile Speciale ale Primăverii: 27.000 de câștiguri

La Tragerile Speciale Loto ale Primăverii de joi, 12 martie, Loteria Română a acordat 27.087 de câștiguri în valoare totală de peste 2,04 milioane de lei.

La tragerea Noroc de joi, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig de 111.480 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Râmnicu Vâlcea.

