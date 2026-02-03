Prima pagină » Știri externe » Donald Trump cere daune de un miliard de dolari de la Universitatea Harvard

Președintele SUA a făcut anunțul privind suma cerută după ce New York Times a relatat că guvernul său a decis să nu oblige prestigioasa universitate, pe care o acuză de antisemitism și părtinire, să plătească compensații.
03 feb. 2026, Știri externe

O nouă confruntare a izbucnit între  Donald Trump  și Universitatea Harvard. Președintele SUA a anunțat luni seară că cere acum un miliard de dolari daune de la Harvard, în urma unor articole din New York Times conform cărora administrația sa a decis să nu solicite despăgubiri de la prestigioasa universitate, pe care o acuză de antisemitism și părtinire, potrivit Le Figaro.

„Acum solicităm despăgubiri de un miliard de dolari și nu mai vrem să avem nimic de-a face cu Universitatea Harvard în viitor”, a scris Donald Trump pe rețeaua sa de socializare Truth.

Universitatea a dat în judecată, în vara anului trecut, administrația Trump, pe care o acuză de tăieri ilegale din finanțările cercetărilor și de o campanie politică nefondată de antisemitism.

Ulterior Universitatea Harvard și administrația Trump s-au apropiat de un acord care ar impune prestigioasei universități din Ivy League să plătească 500 de milioane de dolari pentru a recăpăta accesul la finanțare federală și pentru a încheia o serie de investigații.

Acordul ar fi pus capăt unei dispute de luni de zile și care a testat limitele autorității guvernului asupra universităților americane. Ceea ce a început ca o investigație privind antisemitismul din campus s-a transformat într-un conflict deschis, după ce administrația Trump a tăiat peste 2,6 miliarde de dolari din finanțarea pentru cercetare, a anulat contracte federale și a încercat să împiedice Harvard să primească studenți internaționali.

 

