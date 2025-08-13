Harvard și administrația Trump sunt aproape de o înțelegere care prevede plata a 500 milioane dolari

Cadrul acordului este încă în curs de definitivare, existând lacune importante de acoperit, dar ambele părți au convenit asupra sumei financiare, iar înțelegerea ar putea fi finalizată în următoarele săptămâni.

Acordul ar pune capăt unei dispute care durează de luni de zile și care a testat limitele autorității guvernului asupra universităților americane. Ceea ce a început ca o investigație privind antisemitismul din campus s-a transformat într-un conflict deschis, după ce administrația Trump a tăiat peste 2,6 miliarde de dolari din finanțarea pentru cercetare, a anulat contracte federale și a încercat să împiedice Harvard să primească studenți internaționali.

Universitatea a răspuns prin două procese, acuzând administrația de represalii ilegale după ce Harvard a respins un set de cerințe pe care conducerea campusului le-a considerat o amenințare la adresa libertății academice.

Administrația redus finanțarea pentru mai multe universități din Ivy League, promovând cerințe în linie cu platforma sa politică. Nicio instituție nu a fost vizată atât de frecvent sau de sever ca Harvard, cea mai bogată universitate din SUA, cu un fond de dotare estimat la 53 de miliarde de dolari.