Judecător federal: Administrația Trump a blocat ilegal 2 miliarde de dolari destinate Harvard

Universitatea Harvard a obținut miercuri o victorie majoră în confruntarea cu administrația Trump, după ce judecătoarea Allison Burroughs, de la Tribunalul Districtual al SUA, a decis că înghețarea fondurilor federale pentru cercetare a fost motivată ideologic și nu are legătură cu antisemitismul, așa cum susținea Casa Albă.

„Este greu de concluzionat altceva decât că acuzațiile de antisemitism au fost folosite ca paravan pentru un atac ideologic asupra universităților de elită,” a scris Burroughs, numită în funcție de fostul președinte Barack Obama.

Ea a subliniat că decizia administrației a pus în pericol decenii de cercetare și a afectat proiecte esențiale pentru sănătatea publică și securitatea națională.

Printre acestea se numără studii privind sprijinul pentru veterani cu risc suicidar, cercetări asupra bolii Lou Gehrig, dezvoltarea unui cip pentru măsurarea expunerii astronauților NASA la radiații și programe privind amenințările biologice emergente.

Casa Albă a anunțat deja că va ataca decizia. „Acest judecător activist, numit de Obama, a fost de așteptat să decidă în favoarea Harvard, indiferent de fapte,” a reacționat purtătoarea de cuvânt Liz Huston.

Harvard a fost singura universitate care a contestat în instanță măsurile administrației Trump, într-un conflict care s-a transformat într-un test privind libertatea academică, controlul federal și viitorul finanțării universităților americane.