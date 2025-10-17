Administrația Trump îngheață încă 11 miliarde de dolari din cheltuielile pentru infrastructură

Corpul Inginerilor Armatei SUA va suspenda lucrările la proiectele „cu prioritate redusă” din New York, San Francisco, Boston și Baltimore, a transmis Vought pe rețele de socializare.

Corpul Inginerilor Armatei nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii, scrie Reuters.

Administrația Trump a înghețat deja proiecte de transport și energie în valoare de miliarde de dolari în orașe și state controlate de democrați, în timp ce președintele face presiuni asupra oponenților săi din Congres pentru a pune capăt blocajului, care a început pe 1 octombrie.