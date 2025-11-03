Unde se duce suma uriașă din programul SAFE. Iată ce spune Bolojan

„Suntem foarte aproape de a stabili cu exactitate proiectele care vor fi dezvoltate și finanțate prin programul SAFE al Uniunii Europene. Ceea ce facem astăzi și în aceste zile este să definitivăm negocierile pentru accesarea fondurilor europene prin programul SAFE și ne așteptăm ca aceste negocieri să fie finalizate în a 2-a jumătate a acestei luni”, a afirmat Ilie Bolojan, luni, în cadrul declarațiilor de presă comune, de după semnarea contractului cu compania germană Rheinmetall.

„Vom avea apoi o ședință CSAT în care vom aproba aceste planuri de dotări în a doua jumătate a lunii noiembrie, apoi le vom prezenta Comisiei Europene”, a continuat prim-ministrul.

România va beneficia de 16,68 miliarde de euro prin mecanismul european SAFE, a doua alocare ca mărime stabilită de Comisia Europeană. Participarea la program include trei componente: apărare, bugetară şi infrastructură. SAFE este un instrument financiar temporar al Uniunii Europene, cu un buget total de 150 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi, pentru care 19 state membre, inclusiv România, şi-au exprimat interesul.