Planul lui Băluță pentru Capitală, dacă va ajunge primar: Cele trei lucruri care ar schimba fața orașului

Candidatul PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a fost întrebat, miercuri seara, la Antena 3 CNN, care sunt cele trei lucruri pe care el ar vrea să le facă dacă va deveni primar și care ar face ca Bucureștiul să fie altceva decât este astăzi.

Primul aspect pe care, dacă l-ar face, ar fi „altceva” pentru București, este cel legat de infrastructură.

„Avem toată partea de infrastructură, începând de la țevi, fie că sunt de gaz, fie că reprezintă termie, fie că reprezintă cabluri electrice, fie că reprezintă rețeaua de apă. În mod evident trebuie să intervenim rapid pe această problemă invizibilă, ce reprezintă, în fapt, o urgență urbană. Nu trebuie să murim”, a spus Băluță la Antena 3 CNN.

Cea de-a doua măsură este reprezentată de „punerea rapidă în siguranță a podurilor și pasajelor pe care le avem”, în timp ce „a treia măsură este aceea de a pune în siguranță cât mai repede clădirile aflate în risc seismic 1. După ce rezolvăm aceste urgențe, putem să discutăm despre ceea ce înseamnă dezvoltare urbană, și anume echilibrarea sudului cu nordul”, a mai afirmat Băluță.

Întrebat cum pot fi ajutați oamenii din sudul Bucureștiului, în condițiile în care „zona de nord a Bucureștiului este dezvoltată fundamental, substanțial diferit față de ceea ce înseamnă sudul orașului, sectoarele 4, 5 și 6”, Băluță a spus că „programele sociale pe care Primăria Capitalei le-a avut trebuie implementate rapid pentru ce aflați în nevoie”.

Acesta a subliniat că trebuie create și locuri de muncă bine plătite în comunitățile respective, iar zonele în care acești oameni trăiesc „au nevoie de investiții majore, au nevoie de reabilitare termică, schimbarea rețelelor. Gândiți-vă, sunt oameni care trăiesc în condiții greu de imaginat”, a conchis acesta.