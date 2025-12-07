Presa maghiară analizează „favoriții” la postul de primar al Capitalei: „Un alt test al democrației așteaptă România”

„Ultimele sondaje de opinie publicate vineri indică o cursă foarte strânsă în alegerile pentru funcția de primar al Bucureștiului de duminică. Votul este necesar deoarece fostul primar, Nicușor Dan, a fost ales președinte al României în luna mai. De la alegerile prezidențiale din noiembrie anul trecut, anulate de Curtea Constituțională din cauza interferențelor și manipulărilor Rusiei, nici populația, nici analiștii din România nu au încredere cu adevărat în sondaje, așa că există mari semne de întrebare cu privire la competiția de duminică.

Adevărata întrebare privind votul de duminică este dacă este posibil să se oprească deloc venirea extremei drepte la putere sau este doar o chestiune de timp? Răspunsul este incert. Situația de la București s-a schimbat constant și în timpul campaniei electorale, și nu în favoarea partidelor democrate.

Până acum, AUR nu a reușit să dea lovitura în capitala României, dar acum victoria candidatului lor nu poate fi exclusă. Anca Alexandrescu, care a lucrat ca și consilier al mai multor politicieni de frunte notorii, condamnați la închisoare pentru corupție, și nu s-a distanțat niciodată de niciunul dintre ei, se află în prezent pe locul patru, cu între 18-21%, în timp ce candidatul social-democrat PSD, Daniel Băluță, conduce cu 26-28%

Alexandrescu a devenit proeminent în cele câteva săptămâni ale campaniei, sprijinul său crescând constant, totul fără sprijinul lui Georgescu, scrie publicația maghiară nepszava.hu.

Publicația maghiară a menționat și faptul că victoria lui Daniel Băluță nu-i poate liniști pe cei preocupați de democrația românească, întrucât PSD, care guvernează în actuala coaliție pro-UE, nu este tocmai un campion al democrației.

„Partidul populist de stânga a făcut întotdeauna cu ochiul extremei drepte, iar sprijinul pentru candidatul său se datorează mai mult mesajelor sale populiste”, se arată în articol.