Proiectul Biden de 7,4 miliarde de dolari pentru cipuri a fost anulat. Trump îl înlocuiește cu un „accelerator de investiții” controlat politic

După doi ani de pregătiri sub administrația Biden, strategia americană pentru industria de cipuri este complet resetată: în locul unei colaborări largi și pe termen lung, apare un sistem concentrat în mâinile guvernului, care negociază direct cu marile companii de tehnologie. Accentul se mută pe domenii strategice precum inteligența artificială, calculul cuantic și biotehnologia. Miza: cine va conduce inovația globală în următorul deceniu.

Planul ambițios de 7,4 miliarde de dolari, lansat de administrația Biden pentru a relansa industria americană a semiconductorilor, a fost blocat de administrația Trump prin dizolvarea bruscă a organizației nonprofit Natcast, entitatea desemnată să implementeze centrul național de cercetare și dezvoltare în cipuri (NSTC).

Universitățile pierd, companiile câștigă

Potrivit Politico, „în locul său, Departamentul Comerțului, condus de Howard Lutnick – aliat politic și apropiat al lui Trump, a creat un „accelerator de investiții”, prin care fondurile alocate de Biden în dezvoltarea cipurilor vor fi redirecționate către companii mari din tehnologie, în condiții mai stricte: guvernul va putea cere participații, licențe pentru brevete și o cotă din veniturile generate de inovații.

Fondurile alocate inițial prin Natcast erau destinate să sprijine rețeaua universitară și colegiile comunitare din SUA, precum și institutele de cercetare, pentru a crea o infrastructură solidă de formare, inovație și producție în domeniul semiconductorilor. Strategia administrației Biden urmărea o distribuție echitabilă și colaborativă a resurselor, în parteneriat cu sectorul academic și cercetare publică.

Organizația creată de Biden, eliminată peste noapte

Decizia de a dizolva Natcast a fost luată abrupt, fără negocieri sau tranziție, ceea ce a surprins organizația: „Au ales cea mai agresivă opțiune – legal și retoric – și nu era necesar”, a declarat un fost oficial guvernamental, referindu-se la modul în care Lutnick a anulat contractul cu Natcast, brusc, fără întâlniri sau avertismente prealabile”.

„Încă un exemplu evident în care administrația Trump subminează expertiza și o înlocuiește cu favoritisme politice”, a reacționat deputata democrată Zoe Lofgren.

Arizona ar putea da în judecată guvernul

Deși organizația creată de Biden fusese susținută de giganți ca IBM, AMD, Intel, Nvidia și Micron, administrația Trump a invocat o opinie juridică recentă a Departamentului de Justiție, care susține că Natcast a fost înființată ilegal, cu implicare prea mare din partea administrației Biden. Howard Lutnick a acuzat Natcast că a fost „un fond netransparent care a umplut buzunarele loialiștilor lui Biden”.

Proiectele deja în curs, precum cel de 1,1 miliarde de dolari pentru Arizona State University sau investiții în complexul Albany NanoTech din New York, au fost suspendate. Natcast nu a dat în judecată guvernul, dar procurorul general din Arizona, Kris Mayes, ia în calcul o acțiune legală, considerând că decizia este „ilegală și neconstituțională”.

„Proiectul este conceput la scară națională, comparabil cu un laborator federal de cercetare, iar punerea lui în aplicare depinde în mod esențial de sprijinul financiar al guvernului federal”, a declarat un purtător de cuvânt al Universității de Stat din Arizona, referindu-se la centrul de prototipare pentru cipuri aprobat anterior de Natcast.

Dezamăgire în mediul academic

Între timp, în SUA giganții tech negociază direct cu Departamentul Comerțului. IBM și AMD au discutat despre folosirea fondurilor pentru un nou parteneriat în calcul cuantic, iar NIST a anunțat că va prioritiza cercetarea aplicată în AI, quantum computing și biotehnologie.

În paralel, colegii și universități din întreaga țară fac planuri de rezervă. Rashid Bashir, decan de inginerie în Illinois, a declarat pentru sursa citată: „Toți suntem dezamăgiți că această finanțare a fost oprită. Dar vom încerca să continuăm misiunea cu alte resurse”.