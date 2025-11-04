Prima pagină » Știri externe » Doi bărbați arestați în legătură cu explozia de la Facultatea de Medicină de la Harvard

FBI a anunțat marți arestarea a doi bărbați din Massachusetts, suspectați că ar fi implicați în explozia produsă în weekend la Facultatea de Medicină de la Harvard, informează Associated Press.
Sursa foto: Hepta
Radu Mocanu
04 nov. 2025, 20:11, Știri externe

Biroul FBI din Boston a confirmat arestările printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale, fără a oferii detalii suplimentare despre identitatea suspecților sau despre posibilele motive ale atacului.

Explozia a avut loc sâmbătă dimineață, la etajul al patrulea al clădirii Goldenson, care găzduiește laboratoare și birouri ale Departamentului de Neurobiologie.

Oficialii facultății au precizat că explozia nu a afectat echipamentele sau laboratoarele.

Pompierii din Boston au stabilit că explozia a fost provocată intenționat, iar în urma verificărilor efectuate nu au fost găsite alte dispozitive explozive.

Poliția universitară a precizat că un ofițer care a răspuns la alarma de incendiu în acea dimineață a observat două persoane fugind din clădire.

Incidentul survine după un an tensionat pentru studenții, profesorii și personalul Harvard, care au fost vizați de planurile administrației Trump de reformare a instituțiilor de educație superioară.

De mai multe luni, oficialii Universității negociază cu oficialii administrației de la Casa Albă, un acord pentru restabilirea finanțării federale.