Gérard Depardieu și „regele paparazzilor” Rino Barillari au renunțat la proces

„Da, am ajuns la o înțelegere și suntem bucuroși”, a declarat avocatul lui Depardieu, Fabrizio Siggia, reporterilor în fața restaurantului Harry’s Bar din Roma, o cafenea de pe Via Veneto unde a avut loc altercația dintre cei doi bărbați în urmă cu mai bine de un an și jumătate, relatează AFP, citată de Le Figaro.

Rino Barillari, un italian în vârstă de 80 de ani, poreclit „regele paparazzilor”, l-a acuzat pe actorul francez că l-a agresat fizic pe 24 mai 2024. Gérard Depardieu, la rândul său, a susținut că „a intervenit între paparazzo și partenera sa”. „Astăzi mi-am retras plângerea, în primul rând pentru că și-a cerut scuze, nu doar față de mine, ci față de toți italienii, și în al doilea rând din respect pentru omul pe care l-am iubit întotdeauna și îl voi iubi întotdeauna ca un mare actor ”, a declarat Rino Barillari reporterilor.

Împăcarea a fost calmă

Împăcarea a avut loc „într-o manieră calmă; l-am luat în brațe și l-am sărutat”, a adăugat el. Întrebat despre relația sa cu fotograful, Gérard Depardieu a declarat că „nu a avut deloc relații rele” cu acesta.

Rino Barillari, care și-a început cariera foarte tânăr, a trăit epoca de aur a Dolce Vita la Roma, unde a fotografiat celebrități precum Liz Taylor, Ingrid Bergman, Brigitte Bardot, Sophia Loren, Gina Lollobrigida și Marcello Mastroianni.

Actorul francez Gérard Depardieu, în vârstă de 77 de ani, a fost condamnat în primăvara trecută la 18 luni de închisoare cu suspendare pentru agresiuni sexuale comise în timpul filmărilor la Paris în 2021.