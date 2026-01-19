Prima pagină » Știri externe » Gérard Depardieu și „regele paparazzilor” Rino Barillari au renunțat la proces

Gérard Depardieu și „regele paparazzilor” Rino Barillari au renunțat la proces

Actorul francez Gérard Depardieu, acuzat că l-a agresat fizic pe fotograful italian Rino Barillari supranumit „regele paparazzilor”, a ajuns la o înțelegere cu acesta luni, la Roma, punând capăt unui proces care a început în iunie 2025.
Gérard Depardieu și „regele paparazzilor” Rino Barillari au renunțat la proces
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
19 ian. 2026, 16:36, Știri externe

„Da, am ajuns la o înțelegere și suntem bucuroși”, a declarat avocatul lui Depardieu, Fabrizio Siggia, reporterilor în fața restaurantului Harry’s Bar din Roma, o cafenea de pe Via Veneto unde a avut loc altercația dintre cei doi bărbați în urmă cu mai bine de un an și jumătate, relatează AFP, citată de Le Figaro.

Rino Barillari, un italian în vârstă de 80 de ani, poreclit „regele paparazzilor”, l-a acuzat pe actorul francez că l-a agresat fizic pe 24 mai 2024. Gérard Depardieu, la rândul său, a susținut că „a intervenit între paparazzo și partenera sa”. „Astăzi mi-am retras plângerea, în primul rând pentru că și-a cerut scuze, nu doar față de mine, ci față de toți italienii, și în al doilea rând din respect pentru omul pe care l-am iubit întotdeauna și îl voi iubi întotdeauna ca un mare actor ”, a declarat Rino Barillari reporterilor.

Împăcarea a fost calmă

Împăcarea a avut loc „într-o manieră calmă; l-am luat în brațe și l-am sărutat”, a adăugat el. Întrebat despre relația sa cu fotograful, Gérard Depardieu a declarat că „nu a avut deloc relații rele” cu acesta.

Rino Barillari, care și-a început cariera foarte tânăr, a trăit epoca de aur a Dolce Vita la Roma, unde a fotografiat celebrități precum Liz Taylor, Ingrid Bergman, Brigitte Bardot, Sophia Loren, Gina Lollobrigida și Marcello Mastroianni.

Actorul francez Gérard Depardieu, în vârstă de 77 de ani, a fost condamnat în primăvara trecută la 18 luni de închisoare cu suspendare pentru agresiuni sexuale comise în timpul filmărilor la Paris în 2021.

Recomandarea video

Un fals grosolan în expertiza cu care Lia Savonea a blocat verdictul Curții Constituționale privind pensiile magistraților
G4Media
ANM anunță temperaturi de -13 grade și ninsori abundente în toată țara. Cum va fi vremea în perioada 19 ianuarie – 1 februarie
Gandul
Dorian Popa merge la închisoare? Artistul a apărut la tribunal flancat de bodyguarzi și cu nasul bandajat
Cancan
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport
Tânără de 25 de ani, cerșetoare în Iași cu cazare de lux, telefon de ultimă generație și deplasări cu Uber
Libertatea
Singura ciorbă care te face mai inteligent, potrivit renumitului dr. Vlad Ciurea
CSID
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Promotor