O femeie s-a înecat în râul Mureș. Ea a dispărut de acasă luna trecută

UPDATE: Femeia a fost identificată

Femeia era în vârstă de 57 de ani și ar fi plecat voluntar de acasă luna trecută, la data de 24 aprilie, potrivit polițiștilor. Poliția din Miercurea Nirajului a emis, în aceeași lună, o alertă de persoană dispărută.

Potrivit surselor Mediafax, femeia ar fi fost diagnosticată anterior cu schizofrenie.

Hesfelean Magdolina Marta, în vârstă de 57 de ani, a plecat la data de 24 aprilie de acasă și nu s-a mai întors.

Potrivit polițiștilor, femeia avea „păr cărunt, aproximativ 1,75 cm înălțime și purta adidași negri, geacă albastră, pantaloni albi cu negru și o geantă vișinie”, în momentul în care a dispărut.

Știrea inițială

Pompierii militari din Târgul Mureș au intervenit, joi, la salvarea unei femei din râul Mureș, pe strada Barajului.

La fața locului au ajuns două autospeciale de intervenție, o autospecială de primă intervenție și comandă, o barcă pneumatică, precum și o ambulanță SMURD de Terapie Intensivă Mobilă.

Femeia a fost scoasă din apă de către pompieri, însă aceasta a murit.

Potrivit IPJ Mureș, trupul femeii a fost transportat la Institutul de Medicină Legală Târgu Mureș, pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea identității persoanei și stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.