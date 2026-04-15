ANSVSA, amenzi de peste 1,5 milioane de lei în fabricile din industria agroalimentară

Controalele s-au desfășurat în luna martie. Au fost vizați operatorii din industria agroalimentară care fabrică produse de morărit, pâine, dar și produse de patiserie, precum și băuturi răcoritoare, alcoolice, precum și alte produse alimentare, potrivit ANSVSA.

Controalele au avut loc atât la nivel național, cât și în Municipiul București. Inspectorii au verificat 12.832 de unități din industrie. În urma controalelor, inspectorii ANSVSA au dat 172 de avertismente și 203 sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la 1.538.200 de lei.

Inspectorii au urmărit aspecte precum: igiena și întreținerea spațiilor de manipulare, condițiile de procesare și depozitare a materiilor prime și produselor finite, respectarea cerințelor de autorizare și funcționare, trasabilitatea și etichetarea produselor, dar și implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP și a programelor de autocontrol. Acțiunile au fost parte a Programului de Supraveghere și Control al ANSVSA.

Potrivit ANSVSA, controalele au avut atât un rol preventiv, cât și de consiliere pentru operatorii din industria alimentară, iar amenzile au fost aplicate în situațiile în care deficiențele nu au fost remediate în termenul stabilit sau când au fost identificate riscuri semnificative pentru sănătatea cetățenilor.

Neregulile identificate

Principalele nereguli identificate de inspectori au vizat: nerespectarea normelor de igienă (spații, echipamente, depozitare, prezența insectelor, utilizarea substanțelor dezinfectante etc.), deficiențe în implementarea și documentarea procedurilor HACCP; probleme legate de etichetare, ambalare sau caracteristici ale produselor, lipsuri în documentele de trasabilitate, dar și neconformități privind starea de sănătate și echiparea personalului.

„Prin aceste controale, ne asigurăm că operatorii din industria alimentară respectă standardele în vigoare și intervenim prompt acolo unde sunt identificate riscuri pentru consumatori. În același timp, punem accent pe prevenție și pe sprijinirea operatorilor pentru a-și îmbunătăți activitatea”, a declarat președintele ANSVSA, dr. Alexandru Nicolae Bociu.

Totodată, inspectorii au prelevat probe pentru analize de laborator, pentru verificarea conformității produselor, dar și a respectării limitelor admise privind reziduurile de pesticide, contaminanții și alte substanțe interzise.

Cetățenii care doresc să semnaleze nereguli sau soresc să solicite informații privind siguranța alimentelor, o pot face apelând gratuit Call Center-ul instituției, la numărul 0800.826.787, disponibil din orice rețea de telefonie.