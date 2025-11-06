Instanța supremă a dat decizia finală în procesul cu Gabriel Resources, care a contestat sechestrul pus pe acțiuni după ce a pierdut litigiul de la Washington

Secția Contencios Administrativ și Fiscal a instanței supreme a dispus în mod definitiv ca acțiunile Gabriel Resources să fie puse sub sechestru asigurator ca o garanție pentru recuperarea creanțelor, în procesul dintre Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice și compania Gabriel Resources privind recuperarea cheltuielilor efectuale în arbitrajul internațional în sumă de 46.779.769 lei.

Decizia vine după ce măsura administrativă a ANAF de instituire a sechestrului asigurator pe acțiunile Gabriel Resources fusese contestată de compania canadiană.

Astfel, Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a instanței supreme a respins recursul companiei canadiene și a confirmat măsura ANAF de instituire a sechestrului asigurator pe acțiunile Gabriel Resources.

Prin această decizie se asigură efectivitatea cadrului legal pentru protejarea intereselor financiare ale statului român de recuperare a creanțelor bugetare de la compania cu care s-a derulat litigiul privind investițiile de la Roșia Montană, arată judecătorii supremi.

Astfel, potrivit ICCJ, în situația în care Gabriel Resources nu achită suma de 46.779.769 lei în termenele prevăzute de lege, acțiunile acestuia sechestrate pot fi executate silit și trecute în patrimoniul statului.

Traseul litigiului

Litigiul cu ANAF pe plan național vine după ce România a câștigat, la Tribunalul de Arbitraj din Washington, pe 8 martie 2024, procesul intentat de Gabriel Resources Ltd., după ce compania care deținea pachetul majoritar de acțiuni, de 80,6858%, la compania Roșia Montană Gold Corporation (RMGC) s-a considerat prejudiciată de statul român prin refuzul de a autoriza proiectul minier.

Tribunalul de la Centrul Internațional de Reglementare a Disputelor privind Investițiile de pe lângă Banca Mondială (ICSID) de la Washington este entitatea care a fost chemată să arbitreze diferendul de miliarde de dolari dintre canadienii de la Gabriel Resources, acționarul majoritar al Roșia Montană Gold Corporation (RMGC), care dezvolta proiectul minier aurifer cu același nume din Munții Apuseni, și statul român.

Decizia tribunalului arbitral de la Washington, pronunțată pe 8 martie 2024, a respins pretențiile de despăgubiri ale Gabriel Resources, care solicitase miliarde de dolari pentru blocarea proiectului minier. Tribunalul a obligat compania să plătească statului român costurile procedurii de arbitraj, însumând 1.437.574,01 USD și 1.154.774,34 EUR, precum și 30.284.053,32 RON și 928.641,70 USD. Aceste costuri includ și dobânzi.

În iulie 2024, oficailii ICSID au decis să suspede provizoriu executarea hotărârii prin care Gabriel Resources, acționarul majoritar al Roșia Montană Gold Corporation (RMGC), a pierdut procesul intentat României, iar pe 25 aprilie 2025 această măsură a încetat. Procedura de arbitraj a fost inițiată de Gabriel Resources pe 21 iulie 2015 și declarată închisă de tribunal pe 14 septembrie 2023, arată înregistrările oficiale.

Conform calculelor invocate, Gabriel Resources ar fi suferit o pagubă de 3,286 miliarde de dolari, care, cu dobânzi, ar fi ajuns la 4,377 miliarde de dolari, la momentul 30 iunie 2017.

Într-un document ulterior, canadienii au transmis ICSID că ar accepta și aproximativ un sfert din despăgubirile cerute inițial, mai exact doar cu recuperarea investițiilor sale efective, estimate la 760 milioane dolari, plus dobânzi.