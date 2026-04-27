Șeful ONU, apel pentru redeschiderea imediată a Strâmtorii Ormuz: Să se reia comerțul

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut luni redeschiderea Strâmtorii Hormuz, în contextul stagnării negocierilor de pace dintre SUA și Iran, scrie Anadolu.

„Fac apel la părți: Deschideți strâmtoarea. Lăsați navele să treacă. Fără taxe. Fără discriminare. Lăsați comerțul să se reia. Lăsați economia globală să respire”, a declarat Guterres la o dezbatere la nivel înalt a Consiliului de Securitate al ONU privind securitatea maritimă.

Strâmtoarea Hormuz – prin care circulă aproximativ o cincime din petrolul și gazele naturale lichefiate la nivel mondial – s-a confruntat cu perturbări majore de la începutul lunii martie, după ce SUA și Israelul au lansat o ofensivă comună împotriva Iranului pe 28 februarie.

Războiul este în prezent oprit, iar eforturile de a-i pune capăt definitiv sunt în curs de desfășurare.

„De la începutul lunii martie, perturbările transportului maritim prin Strâmtoarea Hormuz au afectat securitatea energetică globală, aprovizionarea cu alimente și comerțul”, a declarat Guterres.